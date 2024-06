video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Francia-Polonia, Olanda-Austria e Inghilterra-Slovenia Le partite di oggi, martedì 25 giugno, agli Europei sono valide per la 3ª giornata della fase a gironi: alle 18 Francia-Polonia e Olanda-Austria del Girone D, alle 21 Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia del Gruppo C. Dove vederle in diretta tv, in chiaro, in streaming sulla Rai e su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le partite di oggi, martedì 26 giugno, agli Europei 2024 sono quattro e si giocano in due slot orari differenti, garantendo la contemporaneità di match da dentro a fuori della 3ª giornata: alle 18 Francia–Polonia e Olanda–Austria del Girone D, alle 21 Inghilterra–Slovenia e Danimarca–Serbia del Gruppo C. A giudicare dalle classifiche, sono tutte decisive sia per la qualificazione agli ottavi sia per il piazzamento in tabellone., considerata la possibilità di rientrare ancora nella lista delle ripescate quali migliori terze.

Tutte le partite saranno visibili sui canali di Sky Sport (ma solo per abbonati). due di esse andranno in onda in chiaro e gratis per tutti anche sulla Rai: Rai 2 trasmetterà Olanda-Austria, Inghilterra-Slovenia sarà su Rai 1. Su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (canale 251) andrà in onda anche la diretta gol per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale dei quattro incontri in calendario per oggi. Di seguito tutte le info necessarie per vedere gli incontri in calendario.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari

Francia-Polonia e Olanda-Austria del Girone D sono le partite in palinsesto alle 18 mentre in prima serata (ore 21) sarà la volta di Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia del Gruppo C. Ecco come e ove vederle in diretta tv e in chiaro, compresa la possibilità di vedere i collegamenti tra i campi grazie alla Diretta Gol in onda su Sky Sport 1 e Sky Sport (ma solo per abbonati):

Leggi anche I risultati di venerdì 21 giugno agli Europei di calcio 2024

ore 18 – Francia-Polonia (Sky Sport Calcio, canale 202; Sky Sport 4K, canale 213; e Sky Sport, canale 252)

ore 18 – Olanda-Austria (Sky Sport, canale 253; Rai 2)

ore 21 – Inghilterra-Slovenia (Sky Sport 1, canale 201; Sky Sport 4K, canale 213; e Sky Sport, canale 252; Rai 1)

ore 21 – Danimarca-Serbia (Sky Sport, canale 253).

Francia-Polonia, dove vederla in Tv e in streaming

La Francia affronta alle 18 la Polonia già eliminata dagli Europei. Un piccolo vantaggio per i transalpini, che hanno già un piede e mezzo negli ottavi di finale, ma dal risultato di questa sera dipenderà il piazzamento nel Gruppo D e l'eventuale accoppiamento nel turno a eliminazione diretta. Non è prevista alcuna diretta in chiaro sulla Rai, il match sarà trasmesso solo per gli abbonati su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Diretta streaming solo su Sky Go e NOW e non anche su RaiPlay.

Olanda-Austria in chiaro sulla Rai: dove vederla

Olanda e Austria vanno in campo alle 18 e, calcoli alla mano, potrebbe bastare anche un pareggio per passare agli ottavi. Tutto dipende dal risultato dell'altro incontro del Girone D, laddove la differenza reti può essere decisiva per stilare la classifica esatta. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro anche su Rai 2 (senza alcun costo aggiuntivo). Gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Sport, canale 253. Diretta streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay.

Dove vedere Inghilterra-Slovenia in tv e in streaming: diretta sulla Rai

L'Inghilterra che gioca contro la Slovenia è certa della qualificazione agli ottavi ma non ancora del primato nel Gruppo C che sarebbe aritmetico in caso di vittoria, mentre in caso di pareggio tutto sarebbe legato all'eventuale successo degli scandinavi con la Serbia. Il match della nazionale dei Tre Leoni sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli abbonati a Sky potranno vederlo su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252), in streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay.

Danimarca-Serbia, dove vederla in tv e in streaming

Danimarca e Serbia si giocano alle 21 l'ultima opportunità di agganciare a qualificazione agli ottavi di finale. Per entrambe non c'è scelta, la vittoria è l'unico risultato possibile per sperare nel superamento del Gruppo D. La sfida sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky Sport (253) e in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista alcuna diretta in chiaro sulla Rai.