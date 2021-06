Lunedì 14 giugno, le partite di calcio in TV. La prima giornata degli Europei prosegue con le sfide tra le nazionali inserite nei gironi D ed E. Tre le partite che sono in programma oggi in calendario: il match di cartello è Spagna-Svezia (ore 21, Stadio de la Cartuja di Siviglia in Spagna) del Gruppo E, con le due nazionali alle prese 4 forfait per covid, ovvero Busquete, Llorente, lo juventino Kulusevski e il bolognese Svanberg. Per lo stesso raggruppamento prevista anche Polonia-Slovacchia (ore 18, Stadio San Pietroburgo, in Russia), con i biancorossi che hanno perso per infortunio Milik. Si completerà anche il gruppo D, dopo la supersfida di ieri tra Inghilterra e Croazia, con Scozia – Repubblica Ceca (ore 15, stadio Hampden Park di Glasgow, Scozia). Ecco tutte le info per vedere i match in diretta TV in chiaro e in streaming.

Dove vedere Spagna-Svezia: gli orari TV Rai e Sky

Spagna – Svezia è il big match della prima giornata del Girone E degli Europei 2021. Si gioca allo Stadio de la Cartuja di Siviglia, casa delle sfide del Betis, davanti a 19.800 spettatori, capienza ridotta per le restrizioni anti-Covid. Fischio d'inizio tra la nazionale di Luis Enrique e quella di Andersson, alle ore 21.00. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 1. Si potrà seguire Spagna-Svezia anche su Sky: gli abbonati all'emittente satellitare potranno usufruire dei 3 canali, Sky Sport 1, Sky Sport Football, e Sky Sport (201, 203, 251 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre).

La partita tra spagnoli e svedese sarà trasmessa anche in diretta streaming in chiaro. Basterà collegarsi attraverso dispositivi portatili e computer alla piattaforma Rai Play, senza costi aggiuntivi. Gli abbonati Sky invece potranno sfruttare l'app Sky Go, loro riservata.

Polonia-Slovacchia dove vederla su su Sky

Polonia-Slovacchia è l'altra partita del Girone E. Si gioca alle ore 18 nello Stadio San Pietroburgo, in Russia che potrà accogliere fino ad un massimo di 33.800 tifosi anche questo a capienza ridotta. In palio punti pesanti tra la squadra della stella Lewandowski, e quella del senatore Hamsik. Il match non sarà visibile in chiaro, ma sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky. Diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (201, 203, 251 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Per assistere a Polonia-Slovacchia in streaming si potrà sfruttare su dispositivi portatili e computer, l'app Sky GO (servizio riservato agli abbonati) oppure acquistare su Now TV il singolo ticket dell'evento.

Dove vedere gli Europei in TV oggi lunedì 14 giugno: il programma

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, lunedì 14 giugno 2021: