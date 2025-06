video suggerito

Slovacchia-Italia Under 21, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita L'Italia Under 21 sfida la Slovacchia nella seconda partita degli Europei di categoria. Tutto quello che c'è da sapere su orario e diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

L’Italia Under 21 torna in campo per la seconda giornata dell’Europeo di categoria e affronta oggi la Slovacchia, padrona di casa, in una sfida che si preannuncia decisiva per il destino nel girone. Il match è in programma alle ore 21:00, allo Štadión Antona Malatinského di Trnava, lo stesso stadio che ospita l’intero percorso degli Azzurrini nella fase a gironi.

La manifestazione si gioca interamente in Slovacchia e la squadra di Carmine Nunziata è stata inserita nel Gruppo A, insieme a Slovacchia, Spagna e Romania, prima avversara. Dopo l’esordio, sarà fondamentale ottenere punti contro i padroni di casa, perché solo le prime due classificate del girone strappano il pass per i quarti di finale. Ecco tutte le informazioni utili su come seguire la partita in diretta TV e streaming, oltre alle probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Partita: Slovacchia-Italia Under 21

Quando: sabato 14 giugno 2025

Orario: 21:00

Dove: Štadión Antona Malatinského, Trnava

Diretta TV: Rai 2

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Europei Under 21

Dove vedere Slovacchia-Italia Under 21 in TV: la diretta in chiaro

La sfida tra Italia e Slovacchia Under 21 sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai. L’appuntamento è su Rai 2, dove il match degli Azzurrini andrà in onda a partire dalle ore 21:00, orario del calcio d’inizio.

Dove vedere Slovacchia-Italia Under 21 in streaming

La partita tra Italia e Slovacchia Under 21 sarà trasmessa anche in diretta streaming. Sarà sufficiente accedere alla piattaforma RaiPlay, disponibile sia tramite browser su dispositivi mobili e desktop, sia scaricando l’app ufficiale.

Italia-Slovacchia Under 21, le probabili formazioni della partita degli Europei Under 21

Italia in campo con il 4-3-2-1, con Ambrosino riferimento offensivo e Fazzini e Baldanzi alle sue spalle. Slovacchia con il tridente formato da Holly, Cerepkai, Marcelli. Le probabili formazioni.

Italia U21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Prati, Fabbian; Fazzini, Baldanzi; Ambrosino.

Slovacchia U21 (4-3-3): Danko; Kopasek, Jakubko, Kosa, Sikula; Sauer, Nebyla, Svidersky; Holly, Cerepkai, Marcelli.