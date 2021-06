Arkadiusz Milik salta gli Europei. L'infortunio al ginocchio sinistro tormenta l'ex attaccante del Napoli, attualmente al Marsiglia. Ad annunciare il forfait ufficiale è stata la federazione polacca con una nota nella quale ha chiarito quali sono le condizioni del calciatore (che la lasciato il ritiro e fatto ritorno in Francia dove svolgerà ulteriori esami), perché è stato impossibile ipotizzare tempi di recupero brevi e soprattutto che la sua assenza non verrà colmata da un'altra convocazione.

Milik non giocherà la fase finale degli Europei – si legge nel comunicato della Polonia -. Il calciatore, che è arrivato nel ritiro della Nazionale infortunato, non darà parte della nazionale impegnata agli Wuropei. Per due settimane Milik si è sottoposto a numerosi trattamenti secondo un piano di recupero dettagliato, che gli avrebbe permesso di tornare ad allenarsi regolarmente e a pieno carico. L'allenamento di oggi doveva essere un test. I sintomi che ha avvertito hanno confermato che l'infortunio al momento non gli permette di allenarsi al 100% ed essere pronto per le partite.