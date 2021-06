Dopo la Spagna anche la Svezia deve fare i conti con i contagi da Covid. Nel giro di poche ore sono state annunciate le positività prima di Dejan Kulusevski e poi di Mattias Svanberg. Entrambi sono stati messi in isolamento. Questa la nota della federazione svedese: "I giocatori sono stati nuovamente testati e quando sono arrivate le risposte si è scoperto che il test di Mattias Svanberg era positivo, il giocatore del Bologna è stato messo in isolamento".

La positività di Kulusevski

Il calciatore della Juventus ha una carica virale molto bassa e secondo il medico della nazionale svedese non avrebbe contagiato i compagni di squadra. E considerando la carica virale bassa, il c.t. svedese Janne Andersson, che è in carica da tanti anni ed è quello che guidò la Svezia nel playoff dei Mondiali contro l'Italia, ha dichiarato che Kulusevski non verrà sostituito: "È una notizia triste per noi ma soprattutto per Dejan. Al suo posto non chiameremo riserve e speriamo che possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna".

Svanberg del Bologna positivo al Covid

Poche ore dopo la positività di Kulusevski è arrivata la notizia dunque del contagio anche di Svanberg, centrocampista del Bologna che è molto conteso sul mercato (piace anche al Milan e all'Atalanta). Il giocatore ha lasciato il centro tecnico della nazionale svedese con il medico federale Andres Valentin ed è stato posto in isolamento. Un altro guaio per la Svezia che esordirà contro la Spagna lunedì 14 giugno (ore 21), poi scenderà in campo venerdì 18 giugno contro la Slovacchia (ore 15) e chiuderà il girone sfidando la Polonia martedì 23 giugno (calcio d'inizio alle 18).