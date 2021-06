Martedì 29 giugno, le partite degli Europei di calcio in TV. Oggi si disputano gli ultimi due ottavi di finale degli Europei: l'attesissima sfida tra Inghilterra e Germania e il match tra la Svezia, sorprendentemente prima nel suo girone, e l'Ucraina, l'ultima delle quattro migliori terze ripescate. Il big match è senza dubbio quello di Wembley, una partita che rappresenta la storia del calcio. E per Inghilterra-Germania la Rai modifica il proprio palinsesto e decide di trasmettere in diretta l'incontro delle ore 18 e non il match serale.

La partita di Wembley è la grande rivincita per gli inglesi e in particolare per il c.t. Southgate che 25 anni fa, nella semifinale di Euro '96 sbagliò il rigore che condannò l'Inghilterra all'eliminazione in semifinale con la Germania, che poi vinse per la terza volta la manifestazione. Chi passerà il turno nei quarti di finale troverà la vincente di Svezia-Ucraina. E questo quarto di finale, che cronologicamente sarà l'ultimo, si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 3 luglio, calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Inghilterra-Germania: gli orari TV di Rai e Sky

L'incontro tra l'Inghilterra di Southgate e la Germania di Low, che lascerà al termine della manifestazione, si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 1, ma anche su Rai 1 HD (canale 501 del digitale terrestre), ma anche su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football). Inghilterra-Germania si potrà seguire anche in streaming sia sul sito raiplay.it che tramite l'app di Sky Go che con Now Tv.

Svezia-Ucraina dove vederla su Sky

Cronologicamente questo è l'ultimo ottavo di finale degli Europei 2021. La partita si disputerà a Glasgow, ad Hampden Park, e inizierà alle ore 21. Non si potrà seguire in diretta TV in chiaro la partita tra la Svezia e l'Ucraina di Shevchenko. Il match sarà trasmesso live solo da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football). Sarà possibile vedere live la partita degli ottavi di finale degli Europei tra Svezia e Ucraina anche in diretta streaming grazie all'app Sky Go e a Now Tv.

Dove vedere gli Europei in TV oggi 29 giugno: il programma