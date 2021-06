Domenica 27 giugno 2021, le partite degli Europei di calcio in Tv. Per gli ottavi di finale di Euro 2020 sono in programma due match: Belgio-Portogallo e Olanda-Repubblica Ceca. Alle 18 scendono in campo Olanda e Repubblica Ceca: l'ottavo di finale determinerà chi incontrerà nei quarti la vincente di Galles-Danimarca nella parte bassa del tabellone. Una gara che si gioca allo stadio di Budapest ‘Puskas Arena' dove saranno assenti certi due giocatori, uno per parte: de Jong nell'Olanda, per un infortunio al ginocchio e Boril tra i cechi per somma di ammonizioni.

Alle 21, invece, si gioca Belgio-Portogallo allo stadio de La Cartuja di Siviglia, in Spagna. Di fronte, i Diavoli rossi, che hanno vinto il proprio girone (Gruppo B) a pieni punti, e il Portogallo, campione europeo in carica che si è qualificato da terzo nel Girone di Ferro insieme a Francia (prima) e Germania (seconda). Le due Nazionali hanno dimostrato di poter proseguire l'avventura all'Europeo e che si sfideranno per l'accesso ai quarti nella parte alta del tabellone. Occhi puntati, anche sulla sfida tra bomber: Romelu Lukaku che gioca nell'Inter, già a segno 3 volte, e Cristiano Ronaldo che ha messo in rete 5 gol in tre partite, confermandosi massimo goleador della competizione e miglior marcatore di sempre della sua Nazionale . La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky per i soli abbonati mentre su Ra 1 andrà in onda la partita in chiaro, per tutti.

Dove vedere Belgio-Portogallo: gli orari TV Rai

Belgio-Portogallo allo stadio de La Cartuja di Siviglia, in Spagna, è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2021. Il fischio d'inizio è fissato per le 21.00 e la gara verrà trasmessa a pagamento per gli abbonati Sky (sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football), mentre sarà visibile per tutti, in chiaro e in modalità gratuita sulla Rai, canale Rai 1. Infatti, Belgio-Portogallo rientra nel ‘pacchetto' di diritti TV che la televisione di Stato ha acquistato per gli Europei e permetterà di vedere la gara in diretta e integralmente. Belgio-Portogallo sarà visibile anche su internet, in modalità streaming. Sky offre il servizio con l'applicazione SkyGo e con il servizio on demand di Now, ma anche la Rai permetterà di assistere all'incontro in modo gratuito e in chiaro. Basterà avere una connessione internet e collegarsi al portale RaiPlay e sintonizzarsi online su Rai 1 per assistere all'ottavo di finale tra Belgio e Portogallo.

Olanda-Repubblica Ceca dove vederla su Sky

Olanda-Repubblica Ceca è una sfida che vale i quarti di finale agli Europei 2021. L'ottavo di finale tra gli ‘orange' e i cechi vede i primi favoriti quasi indiscussi della vigilia. Si gioca alla ‘Puskas Arena' di Budapest con calcio di inizio alle 18.00. Una partita che si può vedere in diretta e in esclusiva, solamente per gli abbonati sui canali satellitari di Sky, dedicati a Euro 2020. C'è anche la possibilità dello streaming online, sia attraverso l'applicazione SkyGo sia attraverso il servizio on demand di Now dove si può acquistare il singolo evento.

Dove vedere gli Europei in TV oggi 27 giugno: il programma

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, domenica 27 giugno 2021: