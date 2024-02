Europa League oggi in TV, le partite di ritorno sedicesimi: orari e dove vederle Giovedì 22 febbraio, si gioca il ritorno dei sedicesimi dell’Europa League 2023-2024. La Roma ospita il Feyenoord e la partita sarà visibile anche in diretta Tv in chiaro su Tv8. Il Milan in casa del Rennes per blindare la qualificazione. Dove vedere le partite in TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si torna in campo per il ritorno dei sedicesimi dell'Europa League 2023-2024. Le italiane impegnate in questo turno di playoff sono la Roma e il Milan: i giallorossi se la vedranno con il Feyenoord allo stadio Olimpico mentre i rossoneri saranno di scena in casa del Rennes.

La squadra di Daniele De Rossi riparte dal pareggio per 1-1 a Rotterdam: Lukaku ha risposto alla rete degli olandesi firmata da Paixão e ha rimesso tutto in equilibrio ma la gara della Roma deve essere completamente da quella vista al De Kuip nei primi 90′. Quello tra Roma e Feyenoord ormai è un appuntamento fisso da qualche anno e ci vorrà una grande prestazione per andare al turno successivo.

Situazione completamente diversa per il Milan, che andrà a giocare in casa del Rennes con un vantaggio di tre gol dopo la gara d'andata: la squadra di Pioli si è dimostrata più forte dei francesi in ogni reparto ma dovrà gestire bene il contraccolpo psicologico dopo la sconfitta in campionato sul campo del Monza.

Il resto del programma vede altre partite molto interessanti: il Marsiglia, che ha esonerato Gattuso, ospita lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 dell'andata; il Benfica dovrà prendersi il pass per gli ottavi in casa del Tolosa e il Galatasaray di Icardi è atteso dall'insidiosa trasferta a Praga contro lo Sparta.

Europa League 2024, le partite di oggi: gli orari TV

La Roma affronta il Feyenoord per assicurarsi un posto agli ottavi. La gara verrà trasmessa in chiaro su Tv8 oltre che su Sky e Dazn per gli abbonati. Il Milan in casa del Rennes alle ore 18.45 per amministrare il vantaggio dell'andata: la partita dei rossoneri non sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8.

Il programma completo delle partite di Europa League in TV:

ore 18.45 – Tolosa – Benfica

ore 18.45 – Rennes – Milan

ore 18.45 – Friburgo – Lens

ore 18.45 – Qarabağ – Braga

ore 21.00 – Roma – Feyenoord

ore 21.00 – Sparta Praga – Galatasaray

ore 21.00 – Marsiglia – Shakhtar Donetsk

ore 21.00 – Sporting CP – Young Boys

Dove vedere l'Europa League in TV e streaming

Dazn e Sky manderanno in onda tutte le partite delle italiane impegnate nei sedicesimi di Europa League. In occasione del ritorno degli spareggi Roma-Feyenoord sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (sia in diretta tv sia in streaming). In alternativa c'è anche NOW, piattaforma on-demand a pagamento di Sky).