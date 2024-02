Icardi è l’uomo simbolo del Galatasaray in Europa League: decide la partita con un gol al 91′ L’avventura di Icardi con il Galatasaray procede a gonfie vele: l’argentino è diventato il grande trascinatore nello spareggio contro lo Sparta Praga, segnando il gol della vittoria in pieno recupero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mauro Icardi è ancora il grande protagonista del Galatasaray, anche in Europa League. In questa stagione l'argentino è diventato il giocatore simbolo del club turco, con il quale spera di mettere a segno una doppietta di trofei che avrebbe del clamoroso.

Dopo aver trascinato la squadra in campionato, Icardi è stato fenomenale anche in Europa League dove il suo Galatasaray era impegnato negli spareggi per gli ottavi di finale contro lo Sparta Praga. La partita è stata più combattuta del previsto per i turchi che, dopo essere andati avanti sul punteggio per due volte, si sono visti rimontare dagli avversari.

Il momentaneo 2-2 era stato favorito da due assist di Icardi che però ha deciso di conservare il meglio alla fine. La ciliegina sulla torta è arrivata in pieno recupero, dopo un espulsione per parte. Ancora una volta l'attaccante ha preso per mano il Galatasaray trasformandosi nel suo giocatore simbolo: al 91′, a tempo quasi scaduto, con un tiro da biliardo ha trafitto il portiere dello Sparta Praga e ha regalato al suo club una vittoria pesantissima.

Il 3-2 segnato proprio nei minuti di recupero permetterà a turchi di arrivare allo spareggio di ritorno con un piccolo vantaggio in termini di risultato e la fiducia salita ormai alle stelle dopo la grande impresa alla Türk Telekom Arena, la casa del Galatasaray che si è alzata tutta in piedi per applaudire il suo grande campione.

Icardi si è preso la copertina in questa serata di Europa League, una competizione alla quale la sua squadra ha avuto accesso dopo il terzo posto sigillato nella fase a gironi di Champions League. Ma non è un caso che si astato proprio lui l'uomo simbolo: in questa stagione si è trasformato nel grande trascinatore del Galatasaray con 13 gol in 22 presenze, un ruolino di marcia secondo soltanto a quello di Dzeko con il quale si contenderà il titolo di capocannoniere della Super Lig.