Spagna-Inghilterra LIVE, la diretta della finale di Euro 2024

Dove si potrà vedere in tv e in streaming la finale di EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra? La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sulla Rai e su Sky, a pagamento, a partire dalle 21:00. La partita andrà in onda su Rai 1 mentre gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguirla su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

La partita che decreterà la nuova nazionale campione d'Europa sarà trasmessa anche in diretta streaming: in forma gratuita sulla Rai, collegandosi a Rai 1 attraverso la piattaforma RaiPlay; gli abbonati a Sky potranno usufruire i Sky Go. In alternativa c'è anche NOW, previo pagamento del pass sport previsto.

Telecronaca Rai affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro mentre su Sky ci sarà la coppia Fabio Caressa-Beppe Bergomi.