video suggerito

Chi è Francois Letexier, giovane arbitro della finale di Euro 2024: a 35 anni demolisce record François Letexier arbitrerà la finale di UEFA EURO 2024: chi è l’arbitro francese che dirigerà l’incontro tra Spagna e Inghilterra a Berlino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà François Letexier a dirigere la finale di EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra a Berlino. L'arbitro francese sarà il più giovane di sempre per una finale degli Europei. Ha già diretto 65 partite ufficiali UEFA in carriera e alla fase finale del torneo continentale in Germania ha diretto tre partite: l'ottavo di finale Spagna-Georgia e due partite della fase a gironi, Danimarca-Serbia e Croazia-Albania. È stato designato come quarto uomo nella gara di apertura tra Germania e Scozia a Monaco.

Questa designazione è stata una sorpresa perché in tanti avevano pronosticato come direttore di gara dell'atto conclusivo dell'Europeo l'italiano Daniele Orsato o il polacco Szymon Marciniak, che ha già diretto finale dei Mondiali e di Champions League.

Chi è François Letexier, l'arbitro della finale degli Europei

François Letexier è nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni, e da tempo viene considerato uno dei direttori di gara più preparati a livello internazionale.

Roberto Rosetti lo tiene in considerazione da tempo e la scelta di fargli arbitrare la finale di Supercoppa Europea dell'anno scorso tra Manchester City e Siviglia. Nella stagione appena conclusa Letexier ha diretto dieci partite tra Champions League ed Europa League ed è stato il quarto arbitro nella finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid a Wembley.

Le prestazioni fatte in questo torneo hanno portato il presidente della Commissione Arbitri della UEFA a scegliere il direttore di gara francese per EURO 2024.

La squadra arbitrale della finale di EURO 2024

Questa la designazione per la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra.

Arbitro: François Letexier (Francia)

Assistenti: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Francia)

Quarto arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistente di riserva: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

VAR: Jérôme Brisard (Francia)

Assistente VAR: Willy Delajod (Francia)

Supporto VAR: Massimiliano Irrati (Italia)