Rennes-Milan, dove vederla in TV e streaming su TV8, DAZN o Sky: le formazioni della partita di Europa League Rennes-Milan si gioca questa sera al Roazhon Park alle 18:45: rossoneri chiamati a difendere il 3-0 di San Siro per strappare il pass per gli ottavi di finale. Pioli riporta tutti i migliori in campo dal 1° minuto senza turnover, per i francesi speranze di rimonta affidate alla coppia Terrier-Kalimuendo.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan di Pioli torna in campo contro il Rennes per il ritorno dei sedicesimi di Europa Leauge: i rossoneri, sicuri del 3-0 dell'andata, hanno la qualificazione agli ottavi ormai in tasca con i francesi di Stephan chiamati ad un'impresa per ribaltare il risultato. Si gioca oggi alle 18:45 al Roazhon Park: la partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8.

Il Milan è reduce dalla sconfitta per 4-2 in campionato sul campo del Monza con Pioli che aveva optato per un massiccio turnover che ha condizionato la prestazione dei rossoneri. Il Rennes, invece, ha vinto per 3-1 contro il Clermont nell'ultimo turno della Ligue 1. In Francia questa sera sarà vietato commettere passi falsi e concedersi distrazioni: il Rennes in casa sarà trascinato da un clima incandescente.

Pioli in campo con la formazione migliore con Giroud che torna titolare dopo la panchina a Monza davanti a Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Ballottaggio a centrocampo tra Musah e Adli, con il primo favorito. Attacco del Rennes composto da Terrier e Kalimuendo.

Partita: Rennes-Milan

Dove: Roazhon Park (Rennes)

Quando: giovedì 22 febbraio 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Europa League (ritorno sedicesimi)

Dove vedere Rennes-Milan in diretta TV: non è in chiaro su TV8

La sfida dei rossoneri al Rennes per il match di ritorno di Europa League non verrà trasmessa in chiaro. Nessuna diretta su TV8 ma partita esclusivamente per abbonati di DAZN o di Sky. Per i primi basterà collegarsi con una Smart TV a internet approfittando di un collegamento wireless (ad esempio Chromecast) oppure sfruttando le console di gioco. Per i secondi, ci si deve collegare al canale satellitare Sky Sport Uno oppure al canale Sky Sport 253.

Rennes-Milan, dove vederla in diretta streaming

Rennes-Milan, che si gioca alle 18:45, sarà trasmessa in diretta anche via streaming. Gli abbonati DAZN possono collegarsi direttamente alla piattaforma o usufruire della app dedicata. Per gli utenti Sky, si può usare l'app SkyGo oppure usufruire del servizio on demand offerto da NOW. Su DAZN la telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi. Su Sky la coppia di telecronisti sarà formata da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Le probabili formazioni di Rennes-Milan

Basta turnover per Stefano Pioli dopo il tentativo maldestro di Monza che ha portato ad una clamorosa sconfitta. In campo a Rennes ci saranno tutti i migliori a disposizione per evitare sgradevoli sorprese dopo l'ottimo 3-0 di San Siro nel match di andata. Nel 4-2-3-1 rossonero Giroud ritornerà titolare in attacco come Leao sulla trequarti mentre in mediana spazio di nuovo a Reijnders. In difesa, centrali Gabbia e Kjaer. Per i francesi 4-4-2 con speranze affidate alla coppia d'attacco Terrier-Kalimuendo.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.