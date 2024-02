Rennes-Milan: il prefetto impone un divieto ai tifosi rossoneri, che inguaia pure quelli francesi I tifosi del Milan a Rennes non avranno la possibilità di indossare nulla di rossonero, a causa di un divieto della prefettura locale. Questa regola ha creato ironie da parte dei tifosi francesi. Perché il Rennes ha gli stessi colori del Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Si disputerà nel tardo pomeriggio stasera la gara di ritorno dei playoff di Europa League tra Rennes e Milan. I rossoneri in Bretagna sono volati con un vantaggio cospicuo, che li tiene in una botte di ferro. All'andata è finita 3-0. Gli ottavi sono a un passo, ma l'opera va completata. Il clima pre-match è molto tranquillo, i tifosi milanisti che seguiranno la squadra troveranno anche un omaggio culinario, ma c'è comunque timore per scontri tra tifoserie e per questo è stato chiesto ai tifosi del Milan di non indossare vessilli, sciarpe o orpelli rossoneri. Ed essendo quelli gli stessi colori del Rennes, tanti tifosi francesi hanno ironizzato di questo sui social.

Diecimila tifosi del Rennes la scorsa settimana hanno invaso Milano, lo hanno fatto in modo festoso, e i francesi vogliono lasciare un bel ricordo ai tifosi del Milan, che nel pomeriggio di giovedì avranno un omaggio. Coloro che saranno allo stadio riceveranno le galettes-saucisses, prodotto tipico della Bretagna, una sorta di crepe con la salsiccia. Insomma, i rapporti sono ottimi tra le tifoserie, ma non si vogliono correre rischi e per questo è stato consigliato ai tifosi del Milan di non vestirsi nel giorno della partita, e cioè giovedì 22 febbraio, di rosso e nero.

La prefettura dell'Ille-et-Vilaine ha pubblicato un decreto relativo all'arrivo dei tifosi del Milan a Rennes, dovrebbero essercene 1200. Il decreto stabilisce che il DNLH (la Divisione Nazionale alla lotta contro gli Hooligan) considera questo incontro al livello 3 su una scala 4. Secondo questo osservatorio l'incontro è a rischio.

Ed è stato chiesto ai supporter del Milan di non indossare nulla di rosso e nero: "Da mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 15:00 a giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 23:59 è fatto divieto a chiunque si dichiari tifoso della Società AC Milan o si comporti come tale, di indossare, in particolare, sciarpe, uno stemma, una divisa, una bandiera con i colori di questo club".

Fin qui tutto normale, il divieto non riguarda lo stadio del Rennes. Lì potranno indossare sciarpe e sventolare bandiere. Ma quel divieto ha fatto scherzare sui social molti tifosi della squadra di casa, che ha gli stessi colori e in parecchi hanno twittato messaggi di questo tenore: "Attenzione, giovedì non possiamo vestirci di rossonero nel centro della nostra città, Rennes".