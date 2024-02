Roma-Feyenoord, dove vederla in chiaro in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League Dopo l’1-1 dell’andata, la Roma affronta il Feyenoord all’Olimpico in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League. De Rossi schiera Dybala titolare, assente Bove per squalifica. Slot ritrova Gimenez. Calcio d’inizio alle 21, diretta TV in chiaro su TV8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Roma a caccia della qualificazione agli ottavi di finale questa sera contro il Feyenoord nella partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Sfida decisiva tra la formazione di De Rossi e quella di Slot che ripartono dall' 1-1 del match di andata al De Kuip (gol di Paixao e pareggio di Lukaku). La Roma deve necessariamente vincere per superare il turno: in caso di pareggio, con qualsiasi risultato, si giocherebbero supplementari e rigori. I giallorossi scenderanno in campo contro la squadra di Arne Slot giovedì 22 febbraio alle ore 21 allo stadio Olimpico con diretta tv in chiaro e in streaming su Tv8.

La Roma è reduce dalla vittoria per 3-0 in casa del Frosinone mentre il Feyenoord ha battuto per 1-0 il RKC Waalwijk. Le due formazioni si affrontano nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea per la terza volta nelle ultime tre stagioni, con i giallorossi che hanno sempre avuto la meglio (vittoria nella finale di UEFA Europa Conference League 2021/22 e passaggio del turno ai quarti di finale della scorsa Europa League: 1V, 2N con punteggio aggregato di 4-2).

De Rossi deve rinunciare allo squalificato Bove, Dybala pronto a tornare titolare nel tridente con Lukaku ed El Shaarawy. Pochi cambi per Slot che potrebbe riproporre lo stesso 11 visto nella gara di andata eccezion fatta per Gimenez che tornerà titolare.

Partita: Roma-Feyenoord

Data: giovedì 22 febbraio 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Tv8, Dazn, Sky

Pronostico: Roma favorita

Diretta streaming: Tv8, Dazn, Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, ritorno sedicesimi

Dove vedere Roma-Feyenoord in TV: diretta in chiaro su Tv8

Roma-Feyenoord andrà in onda in diretta tv, in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo, su Tv8. La partita dei rossoneri sarà trasmessa (in questo caso solo per abbonati) anche sui canali Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (251).

Roma-Feyenoord, dove vederla in streaming

Roma-Feyenoord sarà visibile anche in diretta streaming e ci sono diverse opportunità per assistere al match: ci si potrà collegare direttamente al sito di Tv8 oppure (ma in questo caso solo se abbonati) accedere a Sky Go e a Dazn attraverso le app o accedere a NOW (la piattaforma on-demand e a pagamento di Sky).

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

De Rossi dovrebbe scegliere ancora nel 4-3-3 con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente. A centro campo assente Bove per squalifica: al suo posto Paredes con Cristante e Pellegrini. Karsdorp e Spinannoli esterni nella difesa a quattro con Llorente e Mancini centrali. Slot risponde con il trio offensivo Minteh-Gimenez-Paixao.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenereuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot.