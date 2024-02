La Roma batte il Frosinone 3-0 e si rilancia per la Champions: -4 dal quarto posto dell’Atalanta Tanto rammarico per il Frosinone che dopo un ottimo primo tempo crolla nella ripresa contro la Roma: occasioni sprecati e troppi gol subiti dalla squadra di Di Francesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Missione compiuta per la Roma che a Frosinone vince per 3-0 e risponde colpo su colpo a tutte le rivali per la corsa alla Champions League. Sono tre punti importanti per la squadra di De Rossi che, dopo aver perso nel big match contro l'Inter, riprende il suo cammino verso le prime quattro posizioni della classifica.

Ma non è stato tutto così facile per i giallorossi, soprattutto nella prima parte del primo tempo. In casa il Frosinone è sempre un'incognita e anche questa volta il grande ex Di Francesco ha provato a spaventare gli avversari: nei primi minuti Kaio Jorge ha provato a spostare l'ago della bilancia da parte dei ciociari con qualche buona iniziativa, approfittando di una Roma un po' sottotono.

Alla mezz'ora è stato Sule a prendersi la scena con un doppio tentativo, prima con un sinistro dopo una bella azione personale e qualche minuto dopo con un tiro a giro dal limite. Il Frosinone è arrivato a un passo dal vantaggio al 31′ con la tripla occasione di Kaio Jorge, fermato in ogni modo da Svilar e Mancini che si sono immolati per salvaguardare il pareggio.

Ma proprio nel momento migliore della squadra di casa è stata la Roma ad andare in gol con la bellissima azione di Huijsen: il difensore è partito palla al piede per vie centrali e ha colpito turati con un bellissimi tiro a giro degno di un grande attaccante. Nell'esultanza poi si è beccato un cartellino giallo per aver commesso un gesto provocatorio nei confronti dei tifosi avversari.

Nella ripresa il Frosinone è sceso in campo con la voglia di pareggiare e la stessa foga nel primo tempo, ma questa volta ha trovato i giallorossi con un atteggiamento completamente diverso. Ed è ancora la Roma a trovare la strada del gol al 71′, questa volta con Azmoun che sfrutta una respinta poco fortunata di Turati per mandare il pallone in rete da distanza ravvicinata.

Niente da fare per la quadra di Di Francesco che dopo un ottimo primo tempo, in cui avrebbe potuto trovare più volte il vantaggio, molla completamente la presa e subisce anche il 3-0 a dieci minuti dalla fine, con il calcio di rigore causato da un braccio largo di Okoli in area e trasformato alla perfezione da Paredes.

L'ottima partita del Frosinone non gli ha portato comunque la vittoria: la prestazione ha regalato qualche lampo di speranza ma sono state troppe le occasioni sprecate per provare a impensierire la Roma che si mette in tasca tre punti e mette nel mirino la zona Champions, distante 4 punti.