Perché non ci sono i raccattapalle nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve: è il futuro L’assenza dei ragazzi a bordo campo è il dettaglio che caratterizza la novità nel protocollo. Perché la Lega Serie A ha apportato questa modifica? Combattere le perdite di tempo che spesso sono causate dalla restituzione del pallone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus giocata senza i tradizionali raccattapalle a bordo campo. Nella bolgia dello stadio Olimpico, nonostante la ripresa delle telecamere sia concentrata essenzialmente sul rettangolo verde e sui giocatori, sui particolari delle azioni e dei contatti il dettaglio non è sfuggito ad attenti osservatori. Impossibile non notare cosa è successo a differenza del solito: al momento di rimesse laterali oppure dal fondo o ancora in occasione della battuta di un calcio d'angolo, si sono accorti della novità. A occuparsi del recupero della sfera sono stati gli stessi calciatori bianconeri e della ‘dea'.

I ragazzi a bordo campo sostituiti dai ‘cinesini'

L'assenza dei abituali ragazzi delle giovanili, ai quali finora è sempre stata data la soddisfazione di essere in campo a pochi metri dai calciatori loro beniamini, non rappresenta l'unica variazione tangibile a livello logistico. Un'altra è stata soprattutto la presenza sul terreno di gioco dei cosiddetti ‘cinesini'. Cosa sono? Una sorta di piccoli recipienti che contengono i palloni da utilizzare nel corso del match e sono posizionati in differenti punti strategici così da agevolare il calciatore.

La modifica al protocollo è un'ipotesi per il futuro

Perché questa modifica al protocollo? L'obiettivo è ridurre al massimo le perdite di tempo facendo in modo che siano gli stessi giocatori a provvedere da soldi al recupero della sfera per rimetterla in gioco. Un esperimento che è anche un ‘ipotesi per il futuro.

Cosa dice il regolamento: la disciplina sui raccattapalle

Avvisaglie di una decisione del genere si erano avute a ottobre scorso quando, dopo quanto avvenuto nel corso di Roma-Monza per la palla "fatta scomparire nel finale", la Lega Serie A aveva inviato una lettera a tutti i club del massimo campionato. Nella nota veniva espressamente specificato che i raccattapalle devono essere "debitamente istruiti" da un responsabile della società ospitante. Una figura che prima della gara "potrà essere chiamato dall’arbitro a chiarire il tipo di istruzioni fornite e che dovrà restare a disposizione" durante la gara.

Cosa si intende per debitamente istruiti? La Lega si premurò di chiarire anche quell'aspetto contenuto nei regolamenti ufficiali, al punto 5 – lettere i e j – delle Decisioni Ufficiali FIGC: "in particolare ai raccattapalle dovrà essere raccomandato di essere molto attenti nello svolgere il proprio compito al fine di evitare che due o più palloni vengano lanciati contemporaneamente. La Società ospitante sarà ritenuta responsabile per qualsiasi comportamento antisportivo tenuto dai raccattapalle e l’arbitro dovrà farne menzione nel rapporto di gara".