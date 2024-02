I tifosi del Feyenoord sono a Roma e davanti al Colosseo sfidano il divieto: “Oggi massacro” I tifosi del Feyenoord sono a Roma. In città attesi diversi ultras provenienti da Rotterdam nonostante il divieto di trasferta per il ritorno dei playoff di Europa League. Sui social pubblicano una foto al Colosseo: “Oggi massacro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Roma-Feyenoord, ci risiamo. La terza sfida consecutiva negli ultimi tre anni tra giallorossi e olandesi andrà in scena questa sera all'Olimpico con il ritorno dei playoff di Europa League (andata 1-1). Dalla finale di Conference di due anni fa alla sfida nei quarti della passata stagione, oggi l'ennesimo duello che però non prevede la presenza dei sostenitori provenienti dall'Olanda. Una misura necessaria visto che i rapporti tra le due tifoserie non sono per niente buoni e nel 2015 i sostenitori del Feyenoord, in occasione dei sedicesimi di Europa League, danneggiarono pesantemente la Barcaccia del Bernini, fontana simbolo della Capitale a Piazza di Spagna.

Nonostante questo però pare che alcuni tifosi del Feyenoord siano comunque riusciti a raggiungere Roma postando su un account Instagram di un gruppo ultras del club ‘Zingen voor je club' video all'interno delle story di certo non incoraggianti. Oltre alle riprese di una passeggiata ai Fori c'era la foto del Colosseo accompagnata da una didascalia tutt'altro che rincuorante: "Saluti da Rotterdam, oggi massacro".

I tifosi del Feyenoord nella partita d'andata giocata in Olanda.

L'account social in questione ha inoltre pubblicato, sempre nelle story, anche uno screen di risposte da parte di tifosi della Roma che li hanno definiti "barbari". L'allerta in questo momento attorno alla partita è massima. Polizia e Questura stanno lavorando affinché nessun tifoso del Feyenoord possa anche solo minimamente avvicinarsi a Roma e all'Olimpico. Qualcuno però pare esserci riuscito creando non poche preoccupazioni innalzando di conseguenza il livello di sicurezza attorno alla partita.

Uno screen del video fatto dai tifosi del Feyenoord questa mattina a Roma.

Attenzione massima dunque anche perché sono attesi circa 200 tifosi da Rotterdam nella Capitale. In occasione dei quarti di Europa League nella passata stagione alcuni sostenitori olandesi vissero una situazione analoga finendo per seguire la partita direttamente da alcuni pub in zona Colosseo. Le forze dell’ordine cercheranno adesso di presidiare anche gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e stamattina è prevista una riunione di sicurezza dell’Uefa per cercare di capire quali misure siano necessarie.