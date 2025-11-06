Europa League, le partite di Roma, Bologna e Fiorentina oggi in TV: orari e dove vederle

L’Europa League scende in campo per il suo quarto turno della fase campionato. In campo per l’Italia ci saranno Roma e Bologna mentre in Conference la Fiorentina. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite di Europa League e Conference in diretta tv e streaming.

L'Europa League scende in campo per il suo quarto turno della fase campionato. In campo per l'Italia ci saranno Roma e Bologna mentre in Conference la Fiorentina – che ha esonerato Stefano Pioli nella giornata di martedì – proverà a raddrizzare questo brutto inizio di stagione con Daniele Galloppa in panchina. Per la viola l'avversario di turno sarà il Mainz. Un impegno non facile per Kean e compagni che al momento hanno 6 punti a punteggio pieno in classifica dopo le due vittorie nelle prime due partite. Impegno sulla carta impegnativo anche per la Roma di Gasperini che dopo il ko di Milano contro i rossoneri di Allegri proverà a riscattarsi in Europa.

Avversario di turno i Rangers in Scozia. I giallorossi hanno tre punti frutto di una vittoria e due sconfitte. In campo scenderà anche il Bologna, l'unica delle italiane a giocare in casa, che sfiderà il Brann al Dall'Ara. Per la squadra di Italiano la possibilità di allungare in classifica oltre i 4 punti attuali frutto di una vittoria, un pari e una sconfitta. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite di Europa League e Conference in diretta tv e streaming.

Europa League oggi, le partite di giovedì 6 novembre: gli orari

Il calendario completo con gli orari delle partite della terza giornata di Europa League e della Fiorentina in Conference.

18.45 – Diretta Gol Europa e Conference League su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

18.45 – Sturm Graz-Nottingham Forest su Sky Sport Arena

18.45 – Mainz-Fiorentina (Conference League) su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

18.45 – Nizza-Friburgo su Sky Sport 254

18.45 – Utrecht-Porto su Sky Sport 255

21.00 – Rangers-Roma Su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

21.00 – Bologna-Brann su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253

21.00 – Betis-Lione su Sky Sport 254 e in chiaro su TV8

21.00 – Aston Villa-Maccabi Tel Aviv su Sky Sport 255

21.00 – Stoccarda-Feyenoord su Sky Sport 256

Dove vedere l'Europa League in tv e streaming

Tutte le partite di Europa League 2025/2026 (ma anche di Conference League) sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento. È disponibile anche la visione in streaming del torneo su NOW TV e su Sky Go attraverso l'app scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In questo caso, la partita tra Rangers e Roma si vedrà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre quella tra Bologna e Brann su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. In alternati a c'è l'opzione di Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 per non perdersi nemmeno uno di questo terzo turno della fase campionato di Europa League.