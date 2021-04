Giovedì 8 aprile, le partite di calcio in TV. In programma le sfide valide per l'andata dei quarti di finale di Europa League. La Roma, unica rappresentante italiana, scendere in campo alla Cruyff Arena contro l'Ajax alle 21. Momento non semplice per i giallorossi, che non vincono da tre partite in Serie A (2 sconfitte e un pareggio), e dopo un confronto duro tra i giocatori e l'allenatore vogliono ritrovare il successo in Europa dopo il superamento del turno contro lo Shakhtar. Non sarà facile contro i Lancieri, primi nel campionato olandese, e giustizieri dello Young Boys, avversario della Roma nella fase a gironi. Dzeko si candida ad una maglia da titolare in avanti, a scapito di Mayoral, mentre per i padroni di casa dovrebbero essere Antony, Tadic e Neres a formare il reparto offensivo. Ecco tutte le info per seguire la partita in TV e diretta streaming in chiaro.

Dove vedere Ajax-Roma in TV in chiaro e streaming

Ajax-Roma sarà trasmessa in TV in chiaro su TV8. Fischio d'inizio in orario alle 21 di oggi giovedì 8 aprile alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam per l'andata dei quarti di finale di Europa League che dunque si potrà vedere senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. La sfida tra gli olandesi e i giallorossi, sarà visibile anche su Sky, con gli abbonati che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport HD (201, 252 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). La sfida tra Ajax e Roma di Europa League si potrà seguire in chiaro anche in streaming. Come? Collegandosi al sito di TV8 attraverso i propri dispositivi, con una buona connessione internet. Anche Sky permetterà ai suoi abbonati di vedere il match in streaming grazie all'app SkyGo.

Calcio in TV oggi e stasera giovedì 8 aprile

Ecco tutte le partite di calcio in TV giovedì 8 aprile: