Europa League in TV, le partite di Roma e Bologna oggi in TV: orari e dove vederle

Roma-Midtjylland alle 18:45 e Bologna-Saliburgo alle 21 sono le partite della 5ª giornata di Europa League. In Conference, sempre alle 21, c’è Fiorentina-AEK. Dove vedere tutte le gare in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Roma-Midtjylland alle 18:45 e Bologna-Saliburgo alle 21 sono le partite delle italiane che oggi giocano nella quinta giornata del girone unico di Europa League. In campo stasera c'è anche la Fiorentina che alle 21 sfiderà l'AEK Atene in Conference League. Tutte le partite saranno visibili in diretta e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go oppure su NOW.

La Roma di Gasperini ha, almeno sulla carta, la gara più difficile del turno: reduce dalla vittoria di Cremona, che l'ha proiettata da sola in testa alla classifica di Serie A, in Coppa deve raddrizzare un cammino e una graduatoria che al momento la vedono al 18° posto in zona playoff (anche dopo il successo sui Rangers), laddove nel giro di un punto arrancano una serie di formazioni. Basta un mezzo passo falso per scivolare in basso, ecco perché il match contro i danesi che sono in testa al mini-campionato della coppa si rivela prezioso per rilanciarsi. Più difficile la situazione del Bologna: attualmente 24°, ha bisogno di battere gli austriaci per non pregiudicare l'esperienza in Europa League ed uscire dai giochi. In Conference la Fiorentina proverà a rimettersi in carreggiata dopo la sbandata pericolosa presa a cavallo dell'esonero di Pioli: a quota 6 punti.

Europa League, le partite di giovedì 27 novembre

Il calendario completo con gli orari delle partite della quinta giornata di Europa League e della Fiorentina in Conference. Saranno tutte trasmesse su Sky e NOW, con possibilità di seguirle anche con collegamenti in diretta dai campi sempre sui canali dell'emittente satellitare.

Le partite delle ore 18:45

Roma – Midtjylland su Sky Sport 1, Sky sport 4k, Sky Sport (canale 252) e NOW

Aston Villa – Young Boys su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (252), NOW

Porto – Nizza su Sky Sport (254) e NOW

Viktoria Plzeň – Friburgo Sky Sport Mix (211), Sky Sport (253) e NOW

Fenerbahçe – Ferencváros su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Feyenoord – Celtic su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Lille – GNK Dinamo su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

PAOK – Brann su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Ludogorets – Celta su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Bologna – Salisburgo su Sky Sport 1, Sky sport 4k, Sky Sport (canale 252) e NOW

Stella Rossa – FCSB su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Go Ahead Eagles – Stoccarda su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Genk – Basilea su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Maccabi Tel-Aviv – Lione su Sky Sport (255) e NOW

Nottingham Forest – Malmö su Sky Sport Mix (211), Sky Sport (254) e NOW

Panathinaikos – Sturm Graz su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251)

Rangers – Braga su TV8 e Sky Sport (256)

Real Betis – Utrecht su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (251).

Fiorentina-AEK (Conference League) – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e NOW

Dove vedere l'Europa League in tv e in streaming

I canali di Sky Sport (in streaming su Sky Go) e NOW sono le piattaforme a pagamento che trasmettono in diretta e in chiaro (per gli abbonati) tutte le partite dell'Europa League con Roma e Bologna e della Conference con la Fiorentina. L'emittente satellitare manda in onda anche la diretta gol (251) dove sarà possibile seguire la telecronaca di tutti i match e degli episodi salienti. Unico match che sarà effettivamente in chiaro per tutti è quello che previsto nella programmazione di TV8 che alle 21 manda in onda Rangers – Braga.