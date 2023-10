Europa League e Conference oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Le partite della 2ª giornata di Europa League e Conference si giocano alle 18:45 e alle 21:00. In campo Atalanta, Roma e Fiorentina: tutte le info su calendario, orari, diretta tv, in chiaro e in streaming degli incontri in programma.

La seconda giornata di Europa e Conference League in diretta tv , in chiaro e in streaming su Sky, Tv8 e Dazn.

La 2ª giornata della fase a gironi di Europa League e Conference si gioca oggi, giovedì 5 ottobre. La prima squadra delle italiane a scendere in campo è l'Atalanta che alle 18:45 sarà di scena in trasferta con lo Sporting (in Portogallo). I nerazzurri sono in testa al Gruppo D di Europa League grazie al successo con il Rakow, una vittoria con i lusitani spingerebbe in fuga la formazione di Gasperini. Alle 21:00 tocca alla Roma (Girone G) che all'Olimpico riceve gli svizzeri del Servette, avversario ampiamente alla portata dei giallorossi che nel primo turno hanno vinto in Moldavia contro lo Sheriff. A chiudere il trittico italiano è la Fiorentina: in Conference ospita al Franchi il Ferencvaros (in testa al Gruppo F), è l'occasione per riscattarsi dopo il pareggio beffa subito in Belgio con il Genk.

Tutte le partite saranno visibili in diretta tv, in chiaro e in streaming sui canali di Sky e Dazn (ma solo per gli abbonati alle piattaforme) oppure una volta a settimana su TV8 (gratis).

Europa e Conference League, le partite: gli orari TV

Una gara alle 18:45 (Sporting-Atalanta in Europa League) e due alle 21 (Roma-Servette in Europa League, Fiorentina -Ferencvaros in Conference): è questo il programma degli orari tv delle partite delle squadre italiane impegnate nella seconda giornata della fase a gironi.

Le partite di Europa League oggi in tv:

18:45 – Friburgo – West Ham (Sky Sport, Dazn)

18:45 – TSC – Olympiacos (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Marsiglia – Brighton (Sky Sport, Dazn)

18:45 – AEK Atene – Ajax (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Real Betis – Sparta Praha (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Aris Limassol – Rangers (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Sporting CP vs Atalanta (Sky Sport 1, Dazn)

18:45: – Raków Czestochowa – Sturm Graz (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Liverpool – Union SG (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Tolosa vs LASK (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Villarreal vs Rennes (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Maccabi Haifa vs Panathinaikos (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Roma – Servette (Sky Sport 1, Sky Sport, Dazn)

21:00 – Slavia Praha – Sheriff Tiraspol (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Molde – Leverkusen (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Häcken – Qarabağ (Sky Sport, Dazn)

Le partite di Conference League oggi in tv:

16:30 – Astana – Viktoria Plzeň (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Olimpija Ljubljana – Slovan Bratislava (Sky Sport, Dazn)

18:45 – KÍ Klaksvík – LOSC Lille (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Breidablik – Zorya Luhansk (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Gent – ​​Maccabi Tel-Aviv (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Ballkani vs Dinamo Zagabria (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Bodø/Glimt vs Club Brugge (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Beşiktaş vs Lugano (Sky Sport, Dazn)

21:00 – AZ Alkmaar vs Legia Warszawa (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Aston Villa vs Zrinjski (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Fiorentina vs Ferencváros (Sky Calcio, Sky Calcio 3, Tv8, Dazn)

21:00 – Čukarički vs Genk (Sky Sport, Dazn)

21:00 – PAOK vs Francoforte (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Aberdeen vs HJK Helsinki (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Nordsjælland vs Ludogorets (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Spartak Trnava vs Fenerbahçe (Sky Sport, Dazn)

Dove vedere Europa League e Conference in TV e streaming

Le partite di oggi di Europa League e Conference saranno visibili in diretta TV e streaming sui canali di Sky Sport e Dazn utilizzando in consueti dispositivi. Il match tra Fiorentina e Ferencvaros, invece, andrà in onda anche in chiaro (senza alcun costo aggiuntivo) su TV8 e in streaming gratis su tv8.it mentre le partite di Atalanta e Roma saranno disponibili su Sky e Dazn in esclusiva per gli abbonati. Chi vorrà seguire le sfide on-line potrà farlo collegandosi a Sky Go o a Dazn stessa (previo abbonamento) oppure a NOW (servizio di streaming on-demand a pagamento di Sky).