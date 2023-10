Roma-Servette, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League Roma-Servette è la partita valida per la seconda giornata di Europa League. Fischio d’inizio in orario alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV, orario e formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Roma-Servette è la partita valida per la seconda giornata del gruppo G di Europa League in programma oggi giovedì 5 ottobre alle ore 21 all’Olimpico. La squadra di Mourinho dopo l’esordio vincente contro lo Sheriff vuole ripetersi con gli svizzeri che alla vigilia sono stati battuti dallo Slavia Praga. La Roma è reduce dalla vittoria con il Frosinone che ha restituito morale alla squadra protagonista di un avvio difficile in campionato. A proposito di campionato il Servette occupa l’ottavo posto. Diretta TV e streaming in chiaro su Tv8, DAZN, Sky.

Le probabili formazioni di Roma-Servette. Tra i giallorossi la novità è il possibile riposo di Pellegrini e Dybala. Lukaku dall'inizio in attacco insieme a Belotti. Tra gli svizzeri convocato il portiere-capitano Frick, ma tra i pali dovrebbe andare ancora Mall. In avanti intoccabile Bedia, affiancato da Antunes.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. Allenatore: Mourinho.

SERVETTE (4-4-2): Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. Allenatore: Weiler.

Partita: Roma-Servette

Roma-Servette Quando: giovedì 5 ottobre 2023

giovedì 5 ottobre 2023 Orario : 21

: 21 Dove: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma Diretta TV: Tv8, Sky, DAZN,

Tv8, Sky, DAZN, Diretta streaming: Tv8, DAZN, Now Tv, Sky Go

Tv8, DAZN, Now Tv, Sky Go Competizione: Europa League, 2ª Giornata

Dove vedere Roma-Servette in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

Dove vedere Roma-Servette in TV? La partita di Europa League sarà trasmessa in TV in chiaro su Tv8 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Il match si potrà seguire anche su Sky e DAZN per gli abbonati alle rispettive piattaforme.

Roma-Servette, dove vederla in streaming

La partita tra la Roma e il Servette si potrà vedere in streaming gratis su Tv8. Possibile seguire anche il match su dispositivi portatili e computer su DAZN, e Sky Go, app utilizzabile dagli abbonati Sky. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Roma-Servette

José Mourinho per la formazione della Roma anti-Servette potrebbe optare per un leggero turnover concedendo riposo a Dybala. In avanti spazio a Belotti in coppia con Lukaku. Tra i pali spazio a Svilar, con Aouar e Paredes in mediana. Servette con il 4-4-2 con Antunes e Bedia di punta.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. Allenatore: Mourinho.

SERVETTE (4-4-2): Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. Allenatore: Weiler.