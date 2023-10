Sporting-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League L’Atalanta sarà ospite dello Sporting per il secondo turno del gruppo D dell’Europa League 2023-2024: si gioca giovedì 5 ottobre 2023 allo stadio José Alvalade di Lisbona e si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Sporting–Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming.

Torna l'Europa League e l'Atalanta vola in Portogallo per affrontare lo Sporting Clube nel secondo turno del gruppo D della seconda competizione continentale. Si gioca giovedì 5 ottobre 2023 allo stadio José Alvalade di Lisbona e si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

Dopo aver battuto il Rakow all'esordio, la Dea va alla ricerca conferme per mettere un altro mattone verso la qualificazione al turno successivo ma l'avversario è il più ostico del girone. I lusitani di Ruben Amorim sono primi in Primeira Liga e hanno a disposizione una rosa ricca di talento: in questo inizio di stagione si è messo in mostra lo svedese Viktor Gyokeres, autore di sei reti nelle prime sette partite stagionali, e a centrocampo ritroviamo l’ex Lecce Morten Hjulmand.

Nell'ultimo turno di campionato l'Atalanta ha pareggiato in casa contro la Juventus mentre lo Sporting ha battuto 3-2 il Farense a domicilio.

Le probabili formazioni di Sporting-Atalanta. Gasperini con Koopmeiners e De Ketelaere a supporto di Lookman unica punta. A sinistra conferma per Ruggeri. A destra ballottaggio tra Zappacosta (favorito) e Holm.

SPORTING (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Gonçalves; Paulinho. Allenatore: Ruben Amorim.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Partita: Sporting-Atalanta

Quando: giovedì 5 ottobre 2023

Orario: 18.45

Dove: Estadio José Alvalade, Lisbona

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Europa League, 2ª Giornata

Dove vedere Sporting-Atalanta in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

Dove vedere Sporting-Atalanta in TV? La seconda partita di Europa League della Dea non sarà trasmessa in TV in chiaro su Tv8 ma si potrà seguire anche su Sky, con Sky Sport Uno (numero 201) come canale di riferimento; e DAZN per gli abbonati alla piattaforme.

Sporting-Atalanta dove vederla in streaming

La partita tra l'Atalanta e lo Sporting Clube de Portugal si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili e computer su DAZN, e Sky Go, app utilizzabile dagli abbonati Sky. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Sporting-Atalanta

Gian Piero Gasperini con Koopmeiners e De Ketelaere sulla trequarti alle spalle di Lookman unica punta. A sinistra conferma per Ruggeri mentre a destra ballottaggio tra Zappacosta e Holm. In mezzo al campo de Roon e Ederson.

