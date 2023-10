L’Atalanta si scontra con il muro della Juventus: Szczesny tiene a galla i bianconeri a Bergamo Poche occasioni nello 0-0 di Bergamo tra Atalanta e Juve: i bergamaschi cercano una fiammata nel finale, ma Szczesny nega la gioia del gol a Muriel.

A cura di Ada Cotugno

Poche occasioni, qualche fiammata individuale ma tanta intensità: Atalanta-Juventus termina con uno 0-0 amaro per entrambe le squadre che non riescono a rispondere a tono alle prime tre della classifica, tutte vincenti in questo weekend. Pochi spunti interessanti, racchiusi soprattutto nel finale di partita con i bergamaschi che provano a piazzare il colpo letale fino all'ultimo secondo.

L'equilibrio fra le due squadre resiste dal primo all'ultimo minuto, in una partita tesa che somiglia quasi a un incontro di scacchi. La prima mossa è della Dea che con Ederson e Zappacosta prova la zampata per aprire la partita già nei primi minuti. La costante però sono i tanti errori da una parte e dall'altra: Atalanta e Juve sono troppo imprecise e per tutto il primo tempo faticano a trovare grandi occasioni.

Con il passare dei minuti cresce l'intensità dei bianconeri che costringono Gasperini a restare chiuso in difesa per tutto l'ultimo quarto d'ora di gioco, dove arrivano le iniziative più interessanti della Juve con le azioni individuali di Chiesa e Kean.

Anche nella ripresa il copione resta immutato: Ederson e Chiesa provano a trascinare le rispettive squadre, ma ogni volta manca la scintilla decisiva per poter trasformare le occasioni in gol. A movimentare la situazione ci pensano gli ingressi dalle panchine, soprattutto l'inserimento di Muriel che al 74′ su calcio di punizione trova il palo, frutto di una deviazione provvidenziale di Szczesny.

Quello del colombiano è il tentativo più pericoloso dell'intera partita e che accende nell'Atalanta la voglia di provare a vincerla. Ma neanche qualche spunto offensivo interessante riesce a sbloccare il risultato: la Dea prova a giocarsi tutte le sue carte, ma la partita viaggia sul filo dell'equilibrio e si conclude con uno 0-0 con qualche piccolo rimpianto.