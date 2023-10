Fiorentina-Ferencvaros, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference La Fiorentina ospita il Ferencvaros nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League: allo stadio Artemio Franchi oggi, giovedì 5 ottobre 2023, con fischio d’inizio alle ore 21. La partita si potrà seguire in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky e DAZN.

La Fiorentina sfida il Ferencvaros per la seconda uscita della fase a gironi di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano ospita quella di Dejan Stankovic allo stadio Artemio Franchi di Firenze oggi, giovedì 5 ottobre 2023, con fischio d'inizio alle ore 21. La partita si potrà seguire in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky e DAZN.

La compagine viola nella sua prima uscita in casa del Genk ha pareggiato 2-2: alla doppietta di Ranieri hanno risposto Zeqiri e McKenzie. Il Ferencvaros ha battuto 3-1 in casa il Cukaricki grazie alle reti di Varga, Owusu e Pesic. Si tratta di un match importante per la vetta del girone, che ora vede i magiari da soli al comando.

I toscani nell'ultimo turno di campionato hanno vinto per 3-0 sul Cagliari mentre il Ferencvaros ha rifilato 6 gol a domicilio al MTK. Non c'è nessun precedente in competizioni UEFA tra Fiorentina e Ferencvaros.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Ferencvaros. Italiano dovrebbe proporre Beltran punta centrale con Gonzalez, Bonaventura e Kouamé alle spalle. Stankovic propone il solito 4-2-3-1 con Varga terminale offensivo nel tridente.

Partita: Fiorentina-Ferencvaros

Quando: giovedì 5 ottobre 2023

Orario: 21.00

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Diretta TV: Tv8, Sky, DAZN

Diretta streaming: tv8.com, DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Conference League, 2ª Giornata

Dove vedere Fiorentina-Ferencvaros in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

Dove vedere Fiorentina-Ferencvaros in TV? La seconda partita della Conference League della Viola di Italiano sarà trasmessa in TV in chiaro su Tv8 e si potrà seguire anche a pagamento su Sky, con Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253) come canali di riferimento; e DAZN per gli abbonati alla piattaforma.

Fiorentina-Ferencvaros dove vederla in streaming

La partita tra la Fiorentina e il Ferencvaros si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili gratuitamente sul sito tv8.com oppure a pagamento su DAZN e Sky Go, app utilizzabile dagli abbonati Sky. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on-demand NOW.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Ferencvaros

La Fiorentina è in un buon momento e non si priverà dell'uomo più ispirato, ovvero Nico Gonzalez, che lavorerà sulla trequarti con Bonaventura e Kouamé per innescare l'unica punta Beltran. Duncan e Mandragora in mediana. La linea difensiva davanti a Terracciano sarà composta da Kayode, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. Allenatore: Italiano.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, Varga, Zachariassen. Allenatore: Stankovic.