Eto’o litiga con i tifosi allo stadio durante la partita del Camerun: “Idiota, devi andartene”

Durante la partita fra Camerun e Angola Eto’o è quasi venuto alle mani con alcuni tifosi che lo hanno attaccato verbalmente: hanno dovuto trattenerlo per evitare il peggio.

Un episodio molto spiacevole ha visto come protagonista Samuel Eto'o durante l'ultima partita del Camerun, il pareggio per 0-0 contro l'Angola. La nazionale dovrà sperare di qualificarsi ai Mondiali 2026 tramite gli spareggi, visto che il primo posto del girone è stato blindato da Capo Verde che ha scritto la storia: l'ex giocatore è stato attaccato da diversi tifosi seduti a pochi posti da lui per la pessima gestione della federazione ed è servito l'intervento di diverse persone per evitare lo scontro fisico che sembrava a un passo.

La scena è stata ripresa da uno smartphone e si vede chiaramente Eto'o trattenuto da almeno due uomini seduti accanto a lui, mentre viene preso di mira con insulti e prese in giro molto pesanti, provocazioni molto accese sul declino della nazionale camerunese che rischia di essere esclusa dai Mondiali che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Cosa è successo tra Eto'o e i tifosi

Il clima è diventato infuocato a causa del pareggio del Camerun contro l'Angola, un risultato poco incoraggiante che condanna la nazionale a passare per gli spareggi per qualificarsi ai prossimi Mondiali. I camerunesi sono piuttosto contrariati dall'andamento della squadra e qualcuno ci ha tenuto a dirlo direttamente al presidente della federazione che come ogni volta era presente allo stadio. Eto'o è stato aggredito verbalmente da alcuni uomini che erano alle sue spalle che gli hanno urlato diversi insulti: "Deve andarsene da qui. Idiota! È per colpa sua che non ci siamo qualificati". L'ex calciatore ha reagito immediatamente ed è stato trattenuto dai suoi vicini di posto che hanno evitato cose ben peggiori, come lo scontro fisico.

La scena è avvenuta sotto gli occhi del Ministro Delegato della Giustizia, Jean de Dieu Momo, uomo molto vicino al presidente della federazione. che ha dato la sua versione dei fatti online: "C'era un gruppo di individui che continuava a insultare il presidente, nonostante fossero stati invitati dallo stesso Samuel Eto'o. La sicurezza voleva espellerli manu militari, perché il loro comportamento maleducato stava turbando l'intero pubblico. Ci siamo vergognati tutti di questo comportamento provocatorio, filmato dal loro complice con l'obiettivo di diffamare il presidente Eto'o, che è rimasto dignitoso senza infangarsi con questi individui".