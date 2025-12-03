Eto’o distrutto dall’ex CT del Camerun: “Mi ha insultato dal primo minuto, è troppo aggressivo”

Continua la faida tra Eto’o e Brys, ex CT del Camerun cacciato imporovvisamente: “Eto’o è troppo ingannevole, ha sempre cercato di sbarazzarsi di me il più velocemente possibile”

Le vicende sportive del Camerun sono sempre più intricate e dopo il licenziamento improvviso di Marc Brys è scoppiata la bomba contro Samuel Eto'o. Il presidente della federazione viene descritto malissimo dall'ex commissario tecnico che si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui spiega i motivi del suo allontanamento avvenuto senza alcuna comunicazione ufficiale.

In un'intervista con VTM Nieuws ha parlato dell'atmosfera tossica che circonda la nazionale, recentemente provata da risultati sportivi poco soddisfacenti. Brys ha pagato la sconfitta contro la Repubblica Democratica del Congo nei playoff della zona africana per i Mondiali 2026 e a meno di un mese dalla Coppa d'Africa ha perso il posto fra mille polemiche.

Cosa è successo tra Eto'o e Brys

I tifosi del Camerun si sono trovati un altro allenatore nella conferenza stampa che ha seguito le convocazioni. Pagou è stato scelto come CT in sordina, senza nessuna comunicazione ufficiale che certificasse l'addio di Brys che è rimasto piuttosto sorpreso, ma non ha perso tempo per contraccambiare e raccontare davvero come sono i rapporti tra lui ed Eto'o, presidente della federazione piuttosto discusso. L'ex allenatore non ha usato mezze misure: "Ho altre ambizioni che essere costantemente in tensione. È troppo aggressivo, troppo ingannevole. Ne ho abbastanza. Troppa negatività per poter lavorare al meglio. Eto'o ha sempre cercato di sbarazzarsi di me il più velocemente possibile".

L'ex attaccante non ne esce bene dal racconto di Brys: "Fin dal primo minuto mi ha insultato e io ho reagito. Ero una minaccia troppo grande per lui". C'è però un altro aspetto che rende ancora più complicata la vicenda: l'ex CT era stato assunto dal Ministero dello Sport camerunense nel maggio 2024. Ufficialmente non è stato licenziato dal suo organo di controllo: "Il mio contratto scade a settembre. È un contratto con il ministro e lui non mi ha licenziato. Quindi sì… Ma tutta questa segretezza, questa pressione e questo sabotaggio: non è certo questa l'intenzione".