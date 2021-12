Esulta dopo un gol succhiando il piede al compagno: oltre al danno la beffa per Paul Scholes Curioso episodio in FA Cup in occasione del match tra il Chesterfield e il Salford, con i giocatori di casa che si sono lasciati andare ad un’esultanza provocatoria.

A cura di Marco Beltrami

Pochi tornei sono speciali come la FA Cup, la prima coppa nazionale inglese e più antica competizione calcistica del mondo. Un torneo che riserva da sempre emozioni particolari, anche quando a giocare non sono proprio due big, ma due squadre provenienti da campionati minori. E proprio quanto accaduto nella sfida tra il Salford City, compagine di Football League Two e il Chesterfield, che milita nella National League, ha varcato i confini nazionali con grande eco. Tutto grazie ad un'esultanza sfoderata dai giocatori del Chesterfield in occasione del primo gol.

Una rete splendida quella di Liam Mandeville che dopo una pregevole sponda di un compagno ha scagliato un tiro perfetto dalla distanza, che si è insaccato nel sette. Festa grande per il vantaggio dei biancoblu, celebrato in un modo particolare: tutti si sono infatti messi vicini in una zona vicina all'angolino del corner, e hanno messo in scena un'esultanza studiata probabilmente nel pre-partita. Mandeville dopo essersi portato la mano all'orecchio in stile Luca Toni ha preso il piede sinistro di un compagno, appositamente stesosi sul terreno di gioca. L'autore del gol a quel punto si è portato il piede destro del numero 16 vicino alla bocca e ha fatto finta di massaggiarlo.

Impossibile non vedere in questa strana esultanza uno sfottò per uno dei co-proprietari del Salford City, ovvero la leggenda del calcio inglese Paul Scholes. L'ex centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese, in passato anche allenatore ad interim del Salford, pochi mesi fa si è reso protagonista di un video diventato poi virale sui social. Nel contenuto pubblicato dalla figlia di Scholes, Alicia, si vedeva l'ex Red Devils massaggiarne i piedi e quasi morderli. Il contesto della clip è rimasto sconosciuto, anche se poi Scholes ha commentato il tutto dichiarando di aver vissuto "fine settimana migliori". E ora la situazione sembra ripetersi dopo lo sfottò oltre la beffa da parte dei calciatori del Chesterfield.