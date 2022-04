Esplode un petardo in campo e Contini si accascia stordito, caos in Vicenza-Lecce: finirà al 106’ Nel corso di Vicenza-Lecce il portiere Contini è rimasto a terra dopo lo scoppio ravvicinato di un petardo lanciato dalla curva dei tifosi salentini.

A cura di Vito Lamorte

Nel corso di Vicenza-Lecce il portiere Contini è rimasto a terra dopo lo scoppio ravvicinato di un petardo lanciato dalla curva dei tifosi salentini. L'estremo difensore dei veneti è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Dopo il gol di Strefezza al 69′, che aveva portato in vantaggio la squadra di Marco Baroni, è stato lanciato un petardo dal settore ospiti giallorosso in festa per quella che poteva essere la rete della promozione in Serie A. La curva è molto vicina al terreno di gioco dello stadio Menti e questo ha facilitato il compito a qualche tifoso che ha pensato bene di festeggiare nekl modo più sbagliato possibile un gol: il petardo è esplodesse a pochi metri sia dai giocatori del Lecce che dal portiere del Vicenza ma a farne le spese è stato solo Contini.

I giocatori giallorossi non hanno accusato particolari problemi ma l'estremo difensore di proprietà del Napoli è rimasto a terra per diversi minuti toccandosi le orecchie e visibilmente stordito. Anche un raccattapalle che si trovava nei pressi dell'area dove è stato lanciato il petardo ha riscontrato gli stessi problemi.

Subito è intervento lo staff medico che ha chiesto il cambio per il portiere, che è uscito dal campo in barella. Il gioco è stato interrotto con l'arbitro, che ha avuto un lungo colloquio con il responsabile dell'ordine pubblico prima di riprendere dopo oltre 10′ di stop.

La gara è stata ribaltata dal Vicenza nei minuti finali con le reti di Davide Diaw e Filippo Ranocchia ma è piuttosto importante la sensazione che possano arrivare multe e sanzioni nei prossimi giorni al club pugliese.

I tifosi del Lecce ora tremano perché dal sogno della promozione in Serie A anticipata ora potrebbe arrivare verdetti non piacevoli per la squadra di Sticchi Damiani. A decidere cosa sarà il Giudice Sportivo dopo aver visionato il referto dell'arbitro Maurizio Mariani.