Epic fail di Gianluca Lapadula che è al centro del ciclone in Perù, sua terra d'origine che avrebbe voluto omaggiare con un tatuaggio, mostrato via social network. Avrebbe voluto, condizionale d'obbligo, perché ha commesso un errore imperdonabile: invece di raffigurare un indio peruviano si è fatto immortalare un indiano nordamericano e adesso, soprattutto dal Perù, è iniziata un'ondata infinita di ironie e sarcasmi nei suoi confronti. Dopotutto è stato un errore imperdonabile anche se era tra le intenzioni più alte, quella di onorare la terra d'origine.

"mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! #Peru" Così Lapadula ha voluto esprimere tutto il suo amore per la terra che lo ha dato alla luce. Sotto la scritta, una gigantografia del suo ultimo tatuaggio. Peccato che non raffigura un nativo peruviano ma un indiano d'America. E così quelle sue parole, "le mie origini, metà del mio cuore, metà del mio sangue!" sono diventate subito oggetto di scherno nei confronti dell'attaccante oggi al Benevento, soprattutto in Sud America dove non è passato di certo inosservato l'errore del calciatore.

Oltre 1.600 commenti, per lo più di scherno, tanti divertiti, alcuni arrabbiati per aver disonorato la tradizione e la storia peruviana. Così, un gesto d'amore e d'affetto si è trasformato in un boomerang dal quale adesso Lapadula difficilmente potrà sottrarsi, visto che quell'enorme tatuaggio sulla spalla sarà eterno ricordo di un errore imbarazzante. Anche perché in patria, non gode di grande fama e considerazione dopo aver rinunciato alla nazionale peruviana.

Quattro anni fa, infatti, Lapadula ha detto ‘no' alla convocazione del Perù evidentemente sperava in un futuro in maglia azzurra che non è mai arrivato. Ad inizio del 2020 si era anche paventato che l'attuale ct, Ricardo Gareca potesse convocarlo in Nazionale in vista delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 o per la prossima Copa America. Ma adesso sarà difficile che Lapadula possa rientrare nei piani della Selezione peruviana dopo quanto è successo.