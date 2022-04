Entra in campo con le figlie per la festa promozione, ma non si può: scatta la squalifica L’attaccante del Modena, Alessandro Marotta, è entrato sul terreno di gioco con le figlie all’85’ pur non essendo in distinta: duro provvedimento del Giudice Sportivo.

A cura di Vito Lamorte

Il Modena è tornato in Serie B quattro anni dopo il fallimento e sei anni dopo l'ultima volta nella serie cadetta. Grande festa al Braglia nell'ultimo turno, chiudendo a 88 punti e tenendo i due punti sulla Reggiana che ha terminato il campionato a quota 86 punti e dovrà giocarsi i play-off.

C'è stato un episodio molto singolare che è finito nel mirino del Giudice Sportivo e dopo due giorni ha fatto spuntare un piccolo neo nella festa post-partita di sabato pomeriggio nella città emiliana: l'attaccante Alessandro Marotta è stato squalificato per due giornate per una situazione che si è verificata nei minuti finali della partita che ha visto vincere il Modena battere per 4-0 il Pontedera.

Nei minuti finali il calciatore, che non era presente in distinta, è entrato sul terreno di gioco e lo ha fatto in compagnia delle figlie. Si tratta di un'azione che non è consentita da regolamento ed è stata sanzionata dal Giudice Sportivo, che ha due turni di stop per l'ex attaccante di Benevento, Siena, Juve Stabia, Vicenza, Catania e Cremonese.

L'attaccante di Napoli è fuori dall'autunno per un'operazione al piede, ma ha contribuito con 2 goal in 8 presenze alla stagione che ha sancito il ritorno in Serie B del Modena.

Questo la parte del comunicato ufficiale dove viene delineata la posizione dell'attaccante del Modena e la sanzione del Giudice Sportivo: