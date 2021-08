Ennesima prodezza di Fabio Quagliarella, gol di tacco favoloso in Coppa Italia Fabio Quagliarella a Marassi ha segnato un altro gol capolavoro. L’attaccante con un colpo di tacco incredibilmente bello ha firmato uno dei tre gol che ha permesso alla Sampdoria di vincere con l’Alessandria. Quagliarella e compagni nel terzo turno di Coppa Italia affronteranno il Torino di Juric.

A cura di Alessio Morra

Difficile contare i gol capolavoro di Quagliarella. All'elenco sterminato si aggiunge quello segnato nel match del secondo turno della Coppa Italia 2021-2022 tra Sampdoria e Alessandria. Il bomber campano ha ricevuto un pallone perfetto da Candreva e con un tacco volante ha segnato il gol del momentaneo 1-1. Sarà sicuramente uno dei gol più belli della stagione che sta iniziando, sarà probabilmente il più bello di questa edizione di Coppa Italia.

Gol di tacco, la prodezza di Quagliarella

Cross dalla sinistra di Candreva con i giri contati, Quagliarella sa o meglio capisce dove sta andando il pallone, si fionda e ci prova, cerca il gol alla sua maniera, il colpo di tacco è splendido, il pallone prende una traiettoria incredibile, nulla da fare per il portiere dell'Alessandria. Ovazione per il capitano blucerchiato, che quasi non se lo gode il gol perché porta il pallone a centrocampo. Ma il gol da sogno resta e manca a dirlo è stato firmato da Quagliarella.

Sampdoria-Alessandria 3-2

Ha faticato forse più del previsto la Sampdoria che ha vinto per 3-2 l'Alessandria, passata due volte in vantaggio. I grigi passano al 4′ con Chiariello, ma vengono agganciati dal super gol di Quagliarella. Alessandria di nuovo in vantaggio con Corazza su rigore. Nella ripresa velocemente la Sampdoria ribalta il risultato e si porta sul 3-2. Al 47′ il pari di Gabbiadini, schierato dall'inizio, mentre al 52′ arriva il colpo di testa vincente di Thorsby. La Sampdoria avanza e nei sedicesimi di finale affronterà il Torino, che ai rigori ha avuto la meglio della Cremonese. Chi passerà tra Sampdoria e Torino se la vedrà con la Juventus.