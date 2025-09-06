Endrick pronto al rientro mostra il suo nuovo fisico dai muscoli impressionanti: “Che uomo!”

Endrick è finalmente pronto al rientro dopo uno stop che si prolunga da maggio per uno stiramento. Motivo per cui tutti i giorni ha svolto una “cura intensiva” in palestra dagli effetti impressionanti sul proprio fisico: ha una massa muscolare enorme.

Quasi fatta per il ritorno in campo di Endrick, uno dei giocatori più attesi che i tifosi vogliono vedere in azione nel Real Madrid del dopo Ancelotti, alla guida di Xabi Alonso. Il talento brasiliano si è fermato lo scorso maggio, a causa di uno stiramento subito ai muscoli ischiocrurali, che compongono la parte posteriore della coscia. Da quel momento ha svolto esclusivamente lavoro individuale, soprattutto in palestra. E ha mostrato sui social l'effetto di tanto lavoro: un fisico dai muscoli impressionanti, a tal punto da spingere Gabriely Miranda, la sua novella moglie, al commento sbalordito sotto il post: "Dio mio… che uomo!".

Endrick e il nuovo fisico costruito in palestra: mostra muscoli impressionanti

Endrick dovrebbe ritornare a disposizione del Real Madrid subito dopo lo stop arrivato per le Nazionali. Una pausa utile al talento brasiliano che sta affrontando la fase conclusiva del suo lungo recupero che lo ha visto fermo praticamente per quasi tutta l'estate: infortunatosi a maggio, ha subito una brutta ricaduta subita a luglio in seguito all'infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Motivo per cui il diciannovenne attaccante del Real Madrid ha iniziato un allenamento intensivo in palestra ogni settimana per diversi mesi al fine di aumentare la propria muscolatura.

Il commento di Gabriely Miranda, sposata durante la convalescenza: "Dio mio… che uomo!"

Gli effetti delle sedute ai pesi si è mostrata in tutta la sua potenza nel momento in cui Endrick ha rotto il silenzio anche sui social e ha postato alcune fotografie che lo immortalano mentre compie degli esercizi a corpo libero e ai manubri. Mostrando un fisico impressionante, con una massa muscolare decisamente aumentata rispetto a prima dell'infortunio. Una trasformazione talmente evidente che anche sua moglie Gabriely Miranda, che ha sposato proprio durante lo stop per infortunio, dopo aver visto le foto che il calciatore brasiliano ha pubblicato su Instagram, ha commentato divertita: "Santo cielo, che uomo!".

Endrick infortunato: cosa si è fatto e quando rientra nel Real Madrid di Xabi Alonso

Endrick aveva dovuto saltare tutto il Mondiale per Club con il Real Madrid, oltre a non aver potuto dare alcuna disponibilità ad Ancelotti anche per le recenti convocazioni del Brasile. Sembrava vicino al rientro già qualche settimana fa ma una ricaduta ha rallentato il suo percorso di recupero. Il giovane attaccante, che nel frattempo ne ha approfittato anche per sposarsi, ha deciso di sottoporsi ad una "cura intensiva" per aumentare la massa muscolare ed evitare così ulteriori contrattempi.