Elon Musk vuole comprare il Liverpool, c’è la conferma del padre: “Penso che gli piacerebbe” Errol Musk, il padre di Elon Musk, imprenditore e ora anche politico, ha affermato in un’intervista radiofonica che il figlio sarebbe intenzionato ad acquistare il Liverpool. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Elon Musk sarebbe intenzionato ad acquistare il Liverpool. La notizia l'ha data il padre dell'imprenditore, Erroll, che in un'intervista ha rivelato che il figlio avrebbe tra le sue intenzioni anche quella di rilevare la squadra che sta dominando la Premier League.

Il padre di Musk risponde alla domanda sul possibile acquisto del Liverpool

Il fondatore di Tesla, che attualmente è anche molto impegnato a livello politico, essendo di fatto il braccio destro del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra i vari progetti avrebbe pure quello di entrare in grande stile nel mondo del calcio: nel mirino ci sarebbe il Liverpool. Il padre di Musk ha rilasciato un'intervista nella quale ha risposto anche a una domanda relativa al possibile acquisto dei Reds. La giornalista ha chiesto: "Suo figlio ha espresso il desiderio di acquistare il Liverpool Football Club?". La risposta è stata: "Non posso commentare, altrimenti, aumenteranno il prezzo".

Elon Musk ha origini inglesi, la nonna era di Liverpool

Poi più seriamente ha detto: "Credo che gli piacerebbe, sì, ovviamente, chiunque vorrebbe fare questo, e lo farei anche io". Musk è americano, ha origini sudafricane, ma anche inglesi, perché la nonna è nata a Liverpool. E va da sé che ci sia un legame forte tra Musk e quella città, come ha detto sempre il papà Erroll a Times Radio: "Sua nonna è nata lì, abbiamo dei parenti a Liverpool".

Il Liverpool ufficialmente non è in vendita. Il club dal 2010 appartiene al Fenway Sports, che lo acquistò per quasi 500 milioni di dollari nel 2010. In questi quindici anni, per una serie di fattori, inclusi i grandi risultati sportivi, il valore del club è aumentato in modo impressionante e supera i quattro miliardi di dollari, nella sua totalità. I Reds sono al comando in Premier League e sono anche al primo posto della classifica di Champions League.