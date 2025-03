video suggerito

Liverpool-Newcastle in finale di Carabao Cup, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni Si disputa oggi a Wembley la finale di Carabao Cup. Liverpool e Newcastle in campo alle ore 17:30 per la Coppa di Lega. La partita non si potrà seguire in diretta TV ma in diretta gratuita in streaming. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Inghilterra si assegna oggi il primo trofeo della stagione 2024-2025. Allo Stadio di Wembley si gioca la finale della Carabao Cup tra il Liverpool e il Newcastle. I Reds, che hanno messo da tempo le mani sulla Premier League, vogliono ampliare la propria bacheca e conquistare il primo titolo della gestione Slot. I Magpies invece vogliono conquistare un trofeo che non hanno mai vinto. Si parte alle ore 17:30. Nessuna emittente TV ha acquistato i diritti della manifestazione. La finale della Coppa di Lega si potrà seguire tramite gratuitamente con Cronache di Spogliatoio.

Il Liverpool è la squadra che ha vinto il maggior numero di volte la Coppa di Lega, che per motivi di sponsorizzazioni da qualche anno è nota come Carabao Cup. Dieci titoli per i Reds. Il primo datato 1981. L'ultimo è del 2024. Il Liverpool infatti è detentore del trofeo, che con Klopp ha vinto anche nel 2022. Una coppa di famiglia questa per Salah e compagni che si troveranno di fronte invece una squadra, il Newcastle, che di contro non vince un titolo sul suolo inglese dal 1955 (la FA Cup) e un trofeo in assoluto dal 1969 (quando si aggiudicò la Coppa delle Fiere). Howe già due anni fa arrivò alla finale di Carabao Cup, ma perse 2-0 con il Manchester United.

Partita: Liverpool-Newcastle

Orario: 17:30

Dove: Wembley Stadium Londra

Quando: domenica 16 marzo 2025

Diretta TV: –

Diretta Streaming: Cronache di Spogliatoio

Competizione: Carabao Cup 2024-2025, finale

Dove vedere Liverpool-Newcastle in diretta TV e streaming: canale e orario

Dove vedere in TV e streaming la partita tra Liverpool e Newcastle? In Italia i diritti della manifestazione non sono stati acquistanti da nessuna emittente televisiva. La partita si potrà seguire in streaming attraverso Cronache di Spogliatoio, visibile gratuitamente sul canale YouTube attraverso diversi dispositivi mobile: smartphone, tablet, iPhone, iPad o pc, Mac o notebook. Ma anche dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Liverpool-Newcastle, le probabili formazioni della finale di Carabao Cup

Il primo trofeo dell'era Slot o il primo del Newcastle dopo oltre cinquant'anni. Si scriverà la storia oggi a Wembley. Liverpool che vuole cancellare la delusione della Champions e se la gioca con gli uomini migliori. Nel Newcastle a centrocampo c'è Sandro Tonali.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Quansah, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota. All. Slot

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes. All. Howe