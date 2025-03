video suggerito

L'Everton ha cambiato il colore del ketchup da servire nel nuovo stadio: il rosso è stato abolito L'Everton ha cambiato il colore del ketchup da servire ai tifosi nel nuovo stadio. Il club ha deciso di abolire il rosso che rimanda ai rivali storici del Liverpool.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Everton si appresta a vivere un nuovo e glorioso capitolo della sua storia. Il club inglese sta per dare il via a un enorme cambiamento per via della costruzione del nuovo stadio, l'Everton Stadium, situato sul molo del Bramley-Moore Dock e che prenderà il posto di Goodison Park. Un cambiamento storico per i Toffees, che dal 1892 avevano giocato sempre e solo nel loro impianto. Dalla stagione 2025/26 lo faranno nella nuova casa da 52.888 posti (ottavo stadio più capiente d'Inghilterra) che in questi giorni è stata oggetto di numerosi testa da parte del club.

La proprietà dei Friedkin ha deciso di dare il via a una sorta di test-match. Una simulazione della partita sotto tutti i punti di vista, sia da quello organizzativo, dunque dell'ordine all'interno delle varie aree dell'impianto, al campo, fino alla cucina e ai pasti che saranno serviti ai tifosi nel corso dell'evento. A tal proposito un tifoso che ha assistito a una delle partite delle giovanili nel nuovo impianto, ha mostrato in che modo gli sia stato servito l'hot dog che da lì a poco avrebbe mangiato: il ketchup era di colore blu richiamando la maglietta dell'Everton. Motivo? Eliminare il rosso che rimanda al Liverpool.

Di fatto sarà abolito dappertutto il colore rosso del Liverpool, che è chiamato appunto ‘Reds'. Nell'immagine si nota proprio come la salsa che ricopre la superficie del famoso panino sia proprio blu, non può rosso (evidentemente utilizzando un classico colorante alimentare ndr) richiamando i colori social dell'Everton. L'incarto mostra la dicitura "test kitchen" a sottolineare come queste siano delle prove. Non è chiaro infatti se questa di colorare di blu il ketchup per via della rivalità col Liverpool possa essere una decisione definitiva o meno, ma l'Everton evidentemente ci sta pensando sia magari per una questione goliardica ma anche per rendere ancora più forte la differenza con i Reds.

Perché l'Everton ha deciso di cambiare il colore del ketchup

Sta di fatto che appare assolutamente inusuale che la più comune salsa acida al pomodoro servita per condire hamburger, patatine e appunto hot dog possa essere modificata per via di una rivalità sportiva, eppure l'Everton ha provato l'azzardo. Solo il tempo ci dirà se i tifosi assaggeranno pasti accompagnati da ketchup di colore blu oppure questa sarà una soluzione da adottare solo in occasione del mitici derby di Liverpool.