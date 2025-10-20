“Ecco perché tutto il mondo ti odia”: la feroce accusa in diretta TV a Vinicius in Getafe-Real Madrid 

Nell'ultima partita di Liga disputata domenica 19 ottobre sul campo del Getafe, il Real Madrid ha vinto 1-0, ottimizzando la rete decisiva di Mbappé arrivata in superiorità numerica. Poi diventata doppia quando, dopo il rosso rifilato a Nyom, è arrivata anche l'espulsione a Alex Sancris. Il motivo della sanzione, in entrambi i casi, è stato il medesimo: falli su Vinicius Jr. Così è scattata la furiosa ira di Juan Iglesias, con l'esterno del Getafe che si è scagliato contro il madridista, con l'indice puntato sul brasiliano e un labiale immortalato in diretta dalle immagini TV: "Ecco perché tutto il mondo ti odia…".

Cos'è accaduto in campo tra Iglesias e Vinicius: il duro confronto verbale

Ovviamente, le decisioni arbitrali hanno scatenato una serie di scontri verbali e fisici tra diversi giocatori, in campo. Il momento più difficile e concitato si è verificato quando Juan Iglesias del Getafe si è scontrato con lo stesso Vinicius. Le telecamere di Movistar+ che stavano trasmettendo in esclusiva la partita di Liga, hanno catturato il momento in cui il difensore del Barcellona ha sbottato verso il brasiliano: "Ecco perché tutto il mondo ti odia, impara dai tuoi compagni di squadra", ha urlato mentre veniva trattenuto a stento da Militao per evitare il contatto fisico tra i due giocatori. Di fronte alla scomposta reazione di Iglesias, il giocatore del Real Madrid ha replicato beffardo: "Perché sono molto bravo… Parli molto ".

Iglesias duro anche nel post gara: "Spero faccia autocritica e inizi a mostrare più rispetto"

Anche dopo la partita Iglesias ha continuato sull'argomento, entrando nel motivo per cui fosse esploso in campo contro Vinicius: "Queste sono cose che rimangono in campo, ma ci sono cose che non possono essere permesse. E quando non c'è rispetto, queste cose succedono e lui deve imparare a rispettare le persone". Ha poi approfondito la propria posizione contro il brasiliano: "Non puoi permettere che ti manchino di rispetto come ha fatto lui. È un grande giocatore, lo dimostra a ogni partita, ma questo genere di cose non gli si addice. Lo indebolisce e spero che faccia un po' di autocritica e inizi a mostrare più rispetto"