La notizia che nessun avrebbe voluto ascoltare dopo che il Pescara aveva informato dell'incidente che aveva visto coinvolto il giovane Matteo Serra: il 18enne non ce l'ha fatta ed è morto nel pomeriggio di venerdì. Questa la nota del club abruzzese con cui rende nota la scomparsa del giovane calciatore: "Purtroppo non ce l’ha fatta Matteo Serra, il 18enne di Pescara che nella tarda serata di mercoledì era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Non dimenticheremo il tuo sorriso #RIP".

Serra era rimasto coinvolto in un incidente nella serata di mercoledì 1 luglio 2021, quando lui e un suo amico sono finiti contro un palo lungo la strada provinciale 20 nei pressi di Caprara di Spoltore, all’altezza del bivio per Moscufo in provincia di Pescara.

Il 18enne terzino del Pineto, formazione che fa parte del girone F della Serie D, ha lottato ma la situazione era compromessa: le condizioni di Matteo sono apparse subito molto gravi ed è stato sottoposto con urgenza ad un intervento chirurgico per fermare un'emorragia cerebrale. Il ragazzo, purtroppo, non ha più ripreso conoscenza.

Matteo Serra ha riportato lesioni gravissime e ha lottato fino a poche ore fa mentre l'altro ragazzo è ancora ricoverato ma in condizioni meno gravi. I due ragazzi erano a bordo di uno scooter Piaggio Liberty 125 e, per cause che non sono ancora state accertate, il mezzo ha sbandato ed è finito contro il sostegno di un segnale stradale a bordo strada. A chiamare il 118 è stato un automobilista che era passato in quella zona casualmente. Ai soccorritori le condizioni dei due giovani sono apparse immediatamente molto gravi e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Santo Spirito di Pescara. Una bruttissima notizia per il calcio abruzzese e per tutto il movimento calcistico italiano.