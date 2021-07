"Matteo Serra, giovane promessa del calcio, da ieri lotta tra la vita e la morte a seguito di un grave incidente stradale": il tweet del Pescara è un pugno nello stomaco ma anche una chiamata a raccolta per soffiare tutti assieme alle spalle del 18enne terzino che gioca nel Pineto, formazione che milita nel girone F della Serie D.

Il "Forza Matteo" del club abruzzese diventa così un hashtag che finisce in tendenza, con tantissimi messaggi pieni di speranza affinché il giovane pescarese, che compirà 19 anni il prossimo 14 luglio, possa riprendersi e tornare a correre dietro ad un pallone. L'incidente ha avuto luogo nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio lungo la strada provinciale 20, nei pressi di Caprara di Spoltore, all'altezza del bivio per Moscufo, in provincia di Pescara. Matteo Serra viaggiava assieme ad un coetaneo su un Piaggio Liberty 125, quando – per cause ancora da accertare – il ciclomotore è sbandato ed è finito contro un palo segnaletico collocato a bordo strada. La richiesta di soccorso al 118 è stata fatta da un automobilista che si trovava a passare nella zona.

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito molto serie e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Dei due, Matteo Serra è quello che ha riportato le conseguenze più drammatiche ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche con lesioni gravissime. L'altro ragazzo, invece, è ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica con una prognosi di 60 giorni. Non è ancora chiaro chi guidasse lo scooter.

Serra, promettente terzino destro, sta muovendo i primi passi col Pineto dopo aver militato a livello giovanile in altre realtà abruzzesi come la D'Annunzio Marina e il Francavilla. Il suo percorso non può e non deve finire in una brutta notte d'estate. Il messaggio del Pineto su Facebook è quello di tutti noi: "Forza Matteo, non mollare! Ti aspettiamo tutti, forza campione!".