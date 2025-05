video suggerito

È morto il padre di Veron, con un gol zittì l'Old Trafford e il Manchester United: lutto nel calcio argentino È morto Juan Ramón Verón, leggenda dell'Estudiantes e padre di Juan Sebastian: aveva 81 anni e sarà sempre ricordato per il gol che diede la vittoria della Coppa Intercontinentale contro il Manchester United all'Old Trafford.

A cura di Vito Lamorte

Una leggenda dell'Estudiantes e un punto di riferimento nella storia del calcio argentino. Juan Ramón Verón è morto all'età di 81 anni e la notizia della scomparsa del padre di Juan Sebastian si è subito diffusa in tutto il paese, prima di varcare i confini nazionali. Aveva 81 anni ed era ricoverato all'Istituto Medico Platense di La Plata a causa di un progressivo deterioramento e di complicazioni renali,

"L'Estudiantes de La Plata annuncia con profondo dolore la scomparsa di Juan Ramón Verón, simbolo indiscusso della nostra storia, simbolo assoluto della nostra identità e simbolo eterno dell'impegno, dell'umiltà e dell'appartenenza che contraddistinguono il club", si legge nel comunicato ufficiale del club.

È morto Juan Ramón Verón, leggenda dell'Estudiantes e padre del Brujita

Juan Ramón non stava bene già da diverso tempo e due settimane fa è stato dimesso dall'ospedale dopo un ricovero di 15 giorni presso il Platense Medical Institute. È stato Juan Sebastián, suo figlio, a rendere pubblica la delicata situazione del padre.

La Brujia è stato, senza ombra di dubbio, la figura e il simbolo dell'epoca d'oro dell'Estudiantes, di quella squadra guidata da Osvaldo Zubeldía che vinse tre volte la Copa Libertadores e una Coppa Intercontinentale contro il Manchester United all'Old Trafford. L'autore di quel gol dell'1-1, che incoronò Pincha campione del mondo (che aveva vinto l'andata per 1-0 alla Bombonera), fu di Juan Ramón. I tifosi lo considerano il gol più iconico nella storia del club.

Il colpo di testa di Juan Ramón Verón all'Old Trafford, di Manchester che decide la Coppa Intercontinentale del '68 in favore dell'Estudiantes.

Oltre a giocare per l'Estudiantes Juan Ramon Veron è diventato importante anche nella storia dello Junior de Barranquilla, dove è stato campione come giocatore e allenatore allo stesso tempo nel 1977. Ha giocato anche per il Deportivo Cúcuta in Colombia e per il Panathinaikos in Grecia. A fine carriera, a 37 anni, giocò nell'Argentino de Quilmes e smise all'età di 41 anni giocando in un campionato regionale per la Juventud Unida nel General Madariaga.

Nell'Estudiantes giocò 336 partite, segnando 95 gol: è il capocannoniere del club nella Copa Libertadores insieme a Mauro Boselli. Ha vinto sei titoli: oltre alle tre Copa Libertadores e all'Intercontinentale, in bacheca mise il Metropolitano del 1967 e la Copa Interamericana del 1969. Juan Ramon fu un calciatore eccellente e padre di un'altra leggenda come Juan Sebastián Verón: una dinastia unica e indimenticabile, che il calcio argentino e mondiale non dimenticheranno mai.