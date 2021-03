La dinastia Verón continua in casa Estudiantes. Deian Verón, figlio di Juan Sebastián (attuale presidente del club di La Plata) e nipote di Juan Ramón (simbolo del Pincha e uomo di riferimento della squadra plurititolata di Osvaldo Zubeldia degli anni '60-'70); ha esordito in con la prima squadra nella gara per il quarto turno della Copa Liga Profesional, vinta per 5-0 sull'Arsenal de Sarandì.

Il capostipite della dinastia è La Bruja, ovvero Juan Ramon, che era un attaccante molto forte e a parte qualche breve esperienza all'estero, con il Panathinaikos in Grecia e Júnior e Cúcuta in Colombia; con l'Estudiantes ha giocato in tre periodi diversi della sua carriera e ha vinto cinque titoli, tra cui tre Copa Libertadores e un Coppa Intercontinentale contro il Manchester United. Il suo discendente, ovvero Juan Sebastian, ha iniziato la sua carriera nel 1993 con la maglia del Leon e dopo aver vestito le maglie di grandissime squadre in Argentina, Italia e in Inghilterra è tornato a casa per vestire di nuovo i colori del Pincha, con cui ha conquistato la Libertadores del 2009. Ora l'ex centrocampista è presidente del club e la palla passa al figlio Deian.

"Sto vivendo molte emozioni dentro di me che non saprei davvero come spiegarle. Adesso inizia una nuova storia per portare in alto il nostro cognome. La dinastia continua": queste le prime parole del figlio dell'ex centrocampista di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter, entrato al 27′ del secondo tempo al posto di Juan Sánchez Miño con il numero 11 sulla schiena, proprio come suo padre.

Un ultimo pensiero sulle emozioni della prima volta con la Primera di Deian Veron: "Ho iniziato con molti infortuni l'anno scorso. Mi sono costati molte lacrime e tanta rabbia. Ho subito un'operazione alla spalla. Poter debuttare è per me un'emozione enorme".