È morto il figlio di Julio Sergio, dramma per l’ex portiere della Roma: aveva un tumore da anni

Il figlio di Julio Sergio è morto. Dramma per l'ex portiere della Roma. Enzo aveva 15 anni e da cinque (nel 2020 ndr) gli era stato diagnosticato un tumore cerebrale. Ad annunciarlo è stato proprio il suo papà, Julio Sergio, con un post condiviso tra le story del proprio account Instagram. L'immagine di una croce e la scritta: "Enzo Bertagnoli 2009-2025". Già nelle ore precedenti lo stesso Julio Sergio, aveva reso note le condizioni di suo figlio.

L'ex estremo difensore brasiliano aveva dato un aggiornamento importante con un post purtroppo terribile che evidenziava un peggioramento della situazione facendo presagire al peggio: "Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l'ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore". Poi proprio in questi minuti la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Julio Sergio e il racconto sui social che ha condiviso con tutto il mondo

Enzo aveva solo 15 anni e solo pochi giorni fa, ai primi di luglio, proprio suo papà aveva condiviso sul suo account Instagram un video bellissimo, emozionante. Nel filmato pubblicato dall'ex portiere brasiliano si vede Julio Sergio che si fa rasare a zero i capelli assieme a suo figlio, sempre con il sorriso mostrando grande ottimismo.

In sottofondo la canzone Viva a Vida di Felipe Duram e un messaggio di speranza, di lotta. Un gesto semplice ma che valeva tantissimo, specie per Enzo che si è trovato a lottare contro un tumore ma sempre con suo papà al suo fianco a dargli forza e coraggio.

Sin dall'inizio Julio Sergio sul proprio profilo social ha condiviso diverse foto insieme a suo figlio raccontando passo dopo passo ogni aggiornamento o progresso. L'ex portiere della Roma si è mostrato sempre col sorriso stampato sul volto mostrando enorme ottimismo. Lo scorso 3 luglio Enzo ha anche avuto modo di conoscere di persona Neymar e tempo fa è diventato testimonial di una campagna di sensibilizzazione contro i tumori svolta in Brasile. Un modo per aiutare tanti altri bambini che lottano contro la malattia. Oggi la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere che ha sconvolto Julio Sergio e la sua famiglia e tutto il mondo del calcio.