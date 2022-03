L’ex romanista Julio Sergio e il post commovente col figlio malato: “Lavoriamo a nuovi progetti” L’ex portiere della Roma Julio Sergio ha voluto condividere con più gente possibile la battaglia che suo figlio Enzo sta conducendo contro un tumore al cervello: “Io e il mio socio stiamo lavorando sodo su nuovi progetti”.

A cura di Paolo Fiorenza

Julio Sergio ha lasciato in Italia – a Roma dove ha giocato per tanti anni ed a Lecce, maglia vestita per una stagione – un ottimo ricordo: impossibile non voler bene a questo ragazzo sempre sorridente e positivo, probabilmente non un fenomeno tra i pali, ma sicuramente un uomo spogliatoio come pochi. La storia da calciatore del 43enne di Ribeirão Preto, portiere cresciuto nelle giovanili del Botafogo, è davvero singolare: arrivato alla Roma nel 2006, non scese mai in campo nelle sue prime tre stagioni in giallorosso.

La definizione dell'allora tecnico della Lupa Luciano Spalletti – "è il miglior terzo portiere del mondo" – ha segnato la carriera del brasiliano, che esordì in Serie A soltanto alla sua quarta stagione nella capitale, togliendosi poi alcune soddisfazioni come il rigore parato a Floccari nel derby con la Lazio in un match che la Roma vinse in rimonta. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Julio Sergio è tornato in patria ed ha intrapreso la carriera da allenatore.

Julio Sergio festeggia con Totti e De Rossi dopo la vittoria nel derby del 2009

Ma negli ultimi anni cuore e testa del brasiliano sono stati assorbiti da qualcosa di ben più importante: la malattia del figlio Enzo. Al ragazzo, 12enne nato a Roma, nel 2020 è stato diagnosticato un male terribile, un tumore al cervello. Sottoposto a intervento chirurgico, il figlio di Julio Sergio è diventato testimonial in patria di una campagna contro i tumori. Dopo l'operazione registrarono per lui un video messaggio di incoraggiamento stelle del calcio come Buffon, Totti, Pirlo, Bonucci, Neymar e Ronaldo.

Oggi il piccolo Enzo sta ancora combattendo col male che non gli dà tregua, ma nella sua battaglia ovviamente non è solo: Julio Sergio non lo molla un attimo ed anzi coinvolge più gente possibile nella bolla d'affetto che avvolge il ragazzo. Il suo ultimo post su Instagram è toccante ed allo stesso tempo impregnato di quella carica positiva che il portiere ha portato in tutti gli spogliatoi in cui è stato. Nella foto c'è Enzo che sorride su un letto d'ospedale col pollice alzato, suo padre è lì vicino e scrive a corredo dell'immagine: "Io e il mio socio/consulente stiamo lavorando sodo su nuovi progetti. Presto novità…".

Un messaggio cui la Roma ha risposto col suo account ufficiale con un cuore, seguita da tantissimi tifosi. Julio Sergio e suo figlio non sono soli: tutti sperano che le "novità" in arrivo siano documentate da prossime foto fuori dall'ospedale.