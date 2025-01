video suggerito

È morto Denis Law, leggenda del calcio ed ex Pallone d’Oro: giocò anche nel Torino Denis Law, leggendario attaccante del Manchester United e della Scozia, che per due anni ha vestito anche la maglia del Torino è morto a 84 anni. Nel 2021 aveva rivelato di dover combattere contro una forma di Alzheimer e demenza vascolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Con Denis Law se ne va un pezzo di storia del calcio. Il leggendario attaccante del Manchester United e della Scozia, che per due anni ha vestito anche la maglia del Torino è morto a 84 anni. L'annuncio è arrivato dalla sua famiglia che ha confermato le voci delle scorse ore. Nel 2021, Law aveva rivelato di dover combattere contro una forma di Alzheimer e demenza vascolare.

Morte Denis Law, la nota della famiglia

Queste le parole dei figli di Law: "È con il cuore pesante che vi annunciamo che nostro padre Denis Law è tristemente scomparso. Ha combattuto una dura battaglia, ma finalmente ora è in pace. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e alle sue cure, in passato e molto più di recente. Sappiamo quanto le persone lo abbiano sostenuto e amato e che quell'amore è sempre stato apprezzato e ha fatto la differenza. Grazie".

La storia di Denis Law, chi era il leggendario attaccante

Denis Law è stato uno dei giocatori più amati del calcio britannico. Il suo nome è legato soprattutto agli anni al Manchester United, ben 11, in cui portò a casa una Coppa dei Campioni, due titoli inglesi, una FA Cup e un Pallone d'Oro nel 1964. Terzo marcatore di sempre nella storia del club dietro Wayne Rooney e Charlton, con 237 gol in 404 partite, e il miglior marcatore della Scozia a pari merito, con 30 gol in 55 presenze.

Pallone d'Oro nel 1964, Law vinse la Coppa dei Campioni, due titoli inglesi e la FA Cup nei suoi 11 anni all'Old Trafford. Con lui va via l'ultimo componente della Santa Trinità dei Red Devils, formata anche da George Best e a Sir Bobby Charlton. A loro è dedicato uno storico monumento collocato proprio nei pressi della casa dello United.

Si tratta del sesto giocatore di quel meraviglioso Manchester United a soffrire di demenza. Anche Charlton, scomparso nell'ottobre 2023, Nobby Stiles, Tony Dunne, David Herd e Bill Foulkes avevano ricevuto la diagnosi prima di morire. Una situazione che ha alimentato dibattiti sull'incidenza dei colpi di testa su questo tipo di malattia.

Questo il pensiero dello United per Law: "Tutti al Manchester United sono in lutto per la scomparsa di Denis Law, il re dello Stretford End, scomparso all'età di 84 anni. Con 237 gol in 404 presenze, sarà sempre celebrato come uno dei giocatori più grandi e amati del club. Il capocannoniere per eccellenza, il suo talento, il suo spirito e il suo amore per il gioco lo hanno reso l'eroe di una generazione. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Denis e ai suoi tanti amici. Il suo ricordo vivrà per sempre".