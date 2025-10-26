Serie A
Dybala fa volare la Roma al primo posto in classifica: vince contro il Sassuolo e aggancia il Napoli

La Roma vince in casa del Sassuolo grazie al gol segnato da Dybala nel primo tempo: il tiro al volo dell’argentino basta ai giallorossi per agganciare il Napoli in testa alla classifica.
A cura di Ada Cotugno
La Roma non perde terreno e si riporta al primo posto in classifica grazie alla vittoria contro il Sassuolo. Il gol di Paulo Dybala fa sorridere Gian Piero Gasperini che trova la risposta perfetta al Napoli: gli azzurri hanno vinto per 3-1 contro l'Inter ma non sono riusciti a far scattare la prima fuga della stagione perché i giallorossi li hanno agganciati in testa con 18 punti. La Joya diventa ancora una volta un giocatore prezioso perché basta la sua rete al 16 per mettere in cassaforte tre punti che pesano davvero tanto.

Subito in vantaggio la Roma

Il gol arriva alla prima vera occasione die giallorossi che sono chirurgici: al 16′ Cristante tenta la conclusione, il pallone viene respinto da Muric ma finisce sui piedi di Dybala che dal cuore dell'area di rigore lo calcia al volo segnando una rete bellissima e pesante, che poi dedica alla moglie Oriana incinta del loro primogenito. Abbraccia Gasperini e tutti i suoi compagni che festeggiano il vantaggio che li riporta al primo posto in classifica assieme al Napoli.

Tante occasioni sprecate nella ripresa

La partita diventa molto più movimentata nel secondo tempo, anche se alla fine non regala nessuna rete. L'attacco della Roma è vivace, crea tanto ma spreca anche ogni pallone buono: Celik si divora il raddoppio, poi Pellegrini con l'occasione più limpida di tutte supera il portiere con uno scavetto ma trova incredibilmente il palo. Nel frattempo anche il Sassuolo prova a tornare in partita, ma si trova davanti uno Svilar in ottima forma.

I neroverdi perdono anche Berardi per infortuno, uscito per un colpo alla testa dopo un contatto con Cristante, e alla fine rischiano grosso con gli avversari che aumentano i giri del motore. Ma alla fine la Roma non riesce a segnare e si accontenta della vittoria per 1-0 che riporta la squadra al primo posto assieme al Napoli.

