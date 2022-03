Dybala esce allo scoperto, Allegri non gradisce e scoppia la lite: “Proprio tu me lo chiedi Paulo?” In attesa di definire la questione del rinnovo con la Juventus, momento di tensione tra Dybala e Allegri con il tecnico stizzito da una richiesta del giocatore argentino.

A cura di Marco Beltrami

Più passa il tempo e più sembra complicarsi la situazione di Paulo Dybala alla Juventus. L'argentino reduce da una stagione complicatissima a causa dei continui infortuni, continua ad essere al centro del tormentone relativo al rinnovo del contratto. Una situazione che inizialmente sembrava quasi una formalità, e che invece con il passare dei mesi si è trasformata in un percorso tortuoso, fatto di rinvii, dichiarazioni, e anche gesti plateali (vedi l'esultanza della Joya dopo il gol all'Udinese). Come se non bastasse, a far aleggiare ulteriori nuvole sul cielo della Continassa, ecco un nuovo episodio che rischia di incrinare ulteriormente i rapporti, ovvero lo screzio tra Dybala e Allegri.

La marcia d'avvicinamento a quello che dovrebbe essere l'incontro decisivo, in programma lunedì, per discutere del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus è contraddistinta da un clima tutt'altro che sereno. Già perché se l'eliminazione in Champions per mano del Villarreal ha spento quei sorrisi che si erano rivisti dopo la bella rimonta in campionato, anche la situazione di tensione intorno all'argentino ha contribuito a generare un po' di malumore. In attesa di capire quello che accadrà dunque nel faccia a faccia tra la dirigenza e l'entourage del numero 10 (sul tavolo una possibile proposta di rinnovo al ribasso), c'è stato stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un litigio tra Dybala e Allegri.

Il tecnico che non ha mai nascosto pubblicamente la sua stima per Dybala, difendendolo in passato dalle critiche esaltandone le doti tecniche e mettendolo al centro del progetto post CR7, non ha gradito una richiesta che l'ex Palermo avrebbe presentato in coppia con Juan Cuadrado. Al centro della discussione, il programma relativo alla vigilia della sfida interna contro la Salernitana, con i due sudamericani che si sono spesi per avere qualche ora di libertà in più, in rappresentanza di una parte della squadra. Dybala e Cuadrado dunque si sono "esposti" alla luce dell'assenza in gruppo di Bonucci e Chiellini, i due senatori indisponibili alla luce dei rispettivi infortuni.

Una richiesta tutt'altro che gradita da Massimiliano Allegri, in considerazione del momento particolare relativo alla delusione post-Champions con la necessità invece di mantenere altissima la concentrazione a fronte di un match in cui è vietato sbagliare. Ne è nato dunque un litigio, con il tecnico che avrebbe liquidato Dybala con parole come "Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?", sottolineando il feeling tra i due e la necessità invece da parte del calciatore di restare sul pezzo, alla luce dei tanti problemi fisici e della possibilità dunque di essere più focalizzato sul finale di stagione. Un confronto, come ce ne sono tanti in stagione, ma che in questo particolare momento ha un significato diverso. Appuntamento ora al match contro la Salernitana, e poi a lunedì: in pochi giorni il futuro di Dybala potrebbe essere deciso.