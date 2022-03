Tra Dybala e la Juve sale la tensione: rinviato l’incontro per il rinnovo, la Joya si guarda intorno L’incontro per discutere la nuova proposta della Juventus per Dybala è stato nuovamente rinviato ma le carte sono tutte sul tavolo: la tensione sale e la vicenda è sempre più intricata.

A cura di Vito Lamorte

L'incontro di giovedì tra l'entourage di Paulo Dybala e la Juventus per discutere il rinnovo del contratto non ci sarà. Tutto rinviato. Probabilmente si terrà dopo la gara di Champions League con il Villarreal ma, al momento, non è stato fissato nulla. Cosa succede a Torino con la Joya? Le carte sono scoperte, la situazione è piuttosto evidente ed è sotto gli occhi di tutti: rispetto a quanto detto nei mesi scorsi all'argentino verrà proposto un contratto di tre anni, e non cinque, da 7 milioni più bonus e non da 8+2 con un drastico taglio alla voce commissioni. Una situazione che potrebbe portare alla rottura definitiva tra le parti.

Al fianco dell'agente Jorge Antun era prevista la presenza di Carlos Novel, Sponsorship Manager del numero 10 della Vecchia Signora: i due si sarebbero trovati davanti l'offerta al ribasso, rispetto all'accordo di ottobre, della squadra bianconera, che nel frattempo ha cambiato diverse cose nella pianificazione del prossimo futuro. I rapporti non sono semplici da diverse settimane e la tensione sale ogni volta che si avvicina l'incontro per la nuova discussione.

Tutto è stato rinviato ma non è chiaro ancora l'esito di questa vicenda. Dybala ha dichiarato più volte di voler rimanere ma dopo le voci sulla nuova offerta del club i rapporti si sono raffreddati e non chiaro se e quanto si possa ancora dialogare in merito alla proposta bianconera.

Come già riportato, la Joya ha spesso fatto capire di volere solo la Juventus e di non aver preso in considerazione altre poste ma rispetto a qualche mese fa si sta guardando intorno. Se prima non aveva nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di un futuro lontano da Torino, l'inversione di rotta del club lo ha portato a vedere cosa si muove intorno a lui. L'argentino vuole capire se c'è qualcuno che vuole scommettere su di lui e metterlo al centro di progetto per i prossimi anni: nei giorni scorsi si è parlato spesso dell'Inter e di alcune big della Premier League, ma tutto sembra ancora in fase embrionale.

Dopo il mercato messo sul tavolo a gennaio a Torino potrebbero aver scelto già Vlahovic e de Ligt come uomini simbolo del nuovo corso e ora Dybala deve solo rispondere se accetta di stare in questa nuova Juve. Paulo non dovrà dare la sua risposta domani, perché l'appuntamento è stato nuovamente rimandato, ma la vicenda resta intricata. Il nuovo rinvio, probabilmente le due parti si incontreranno dopo il match col Villarreal (casuale il rinvio o è arrivato per evitare tensioni alla vigilia di una gara così importante?) ma la vicenda continua a tenere banco e a far rumore.