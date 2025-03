Dybala dopo l’operazione: “Riesco a camminare anche senza stampelle, ma per i medici devo usarle”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

foto tratta da ReteSport

Paulo Dybala ha chiuso con largo anticipo chiuso la stagione a causa di un infortunio al tendine. L'argentino a causa di quel problema ha dovuto anche operarsi, lo ha fatto a Londra, da lì è tornato nella Capitale ed a Roma è stato accolto con grande affetto da un gruppetto di tifosi. Dybala è sbarcato a Ciampino e si è mostrato con le stampelle.

Dybala con le stampelle dopo l'operazione post-infortunio

L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito. Questa è la buona notizia. L'operazione al tendine della coscia sinistra lesionato durante la partita contro il Cagliari è andata bene, anche se ci vorrà del tempo per rivederlo a Trigoria per la riabilitazione e in campo per tornare a correre con i suoi compagni di squadra. L'attaccante argentino di ritorno a Londra si è mostrato con le stampelle. Oltre a diversi tifosi c'erano anche tanti giornalisti ai quali ha detto: "Posso camminare anche senza stampelle, ma i medici mi dicono di portarle. Sto bene. Non so se sarò a Lecce, ma da quella dopo sarò con la squadra".

Dybala, tempi di recupero e possibile data del rientro

Per sistemare la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra l'argentino è finito sotto i ferri nella clinica Fortius Clinic del dottor Andy Williams, su suggerimento dei Friedkin. L'intervento è andato bene. Il ritorno in campo, però, non è atteso in tempi brevi. Dybala ha chiesto di essere al fianco della squadra nelle partite che restano, quelle in cui i giallorossi inseguono il sogno Champions – sono quattro i punti di distanza dal quarto posto.

Dybala non sarà, come lui stesso ha detto a Lecce, ma sarà presente all'Olimpico domenica 6 aprile per Roma-Juventus, la sua partita, lì farà da spettatore e sarà con i compagni in ritiro e nei momenti precedenti all'incontro. Difficile azzardare delle previsioni. Inizialmente si era parlato di uno stop di cinque o sei mesi. Lui, parlando con i media ha dichiarato: "Rientro ad agosto? Vedremo, non lo so".