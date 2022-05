Dybala all’Inter, Marotta si sbilancia per la prima volta: “Speriamo possa giocare con noi” Beppe Marotta ha parlato per la prima volta della possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia dell’Inter.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande curiosità sul futuro di Paulo Dybala. Dopo essere stato scaricato dalla Juventus, il calciatore argentino e il suo entourage si stanno muovendo per trovare la sistemazione adatta in vista della prossima stagione. La squadra più accreditata, da rumors e voci di mercato, per poter vedere la Joya indossare i suoi colori è l'Inter ma nelle scorse settimane si è parlato molto anche della Roma.

C'è, però, un fattore che vede avanti i meneghini sui capitolini nella corsa all'ex numero 10 della Juve ed è Giuseppe Marotta. Non è una novità o una sorpresa che i rapporti tra i due siano ottimi e che il dirigente varesino sia un grande estimatore di Dybala.

Il dirigente dell'Inter ha parlato per la prima volta apertamente della possibilità di vedere l'argentino con la maglia dell'Inter dal prossimo anno. Nel corso dell'evento "L'Amico Atletico" di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, l'amministratore delegato del club nerazzurro a chi gli ha chiesto quale sarà la prossima destinazione di Dybala ha risposto così: "Nello sport bisogna accettare bugie bianche, per qui in questo momento non lo so ma la speranza è che possa giocare con noi”.

Nei giorni scorsi si era parlato molto di una possibile dead-line per quanto riguarda la Joya: l'attaccante avrebbe già scelto l'Inter per il suo prossimo futuro, con rumors che fanno riferimento ad un appartamento acquistato in zona Porta Nuova a Milano, e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'intenzione in casa nerazzurra sarebbe quella di annunciare l'acquisto dell'argentino nelle prossime settimane.

Il nome di Dybala stuzzica i tifosi ma c'è un altro calciatore che sembra intenzionato a voler tornare a Milano il prima possibile: si tratta di Romelu Lukaku. Il centravanti belga non è contento della sua annata al Chelsea sotto tutti i punti di vista e vorrebbe rivestire la maglia nerazzurra: per questo motivo avrebbe dato mandato all'avvocato Sebastien Ledure di trovare un punto di incontro tra Inter e Chelsea per il suo ritorno in Italia.

Proprio in merito a queste due trattative Marotta si è espresso così: "Per Dybala e Lukaku da parte nostra non c'è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa. Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l'Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi".