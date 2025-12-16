Serie A
Dumfries si è operato: i tempi di recupero e quante partite salta il difensore dell’Inter

Denzel Dumfries è stato operato a Londra per il problema alla caviglia sinistra. Il laterale olandese starà fermo a lungo, lo stop potrebbe essere lungo fino a tre mesi.
A cura di Alessio Morra
Ora lo stop di Dumfries è ratificato. Il difensore dell'Inter è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra a Londra. Il club nerazzurro fa sapere che il giocatore seguirà un programma riabilitativo. Lo stop sarà piuttosto lungo. Le prime previsioni parlano di rientro a metà marzo, cioè tra tre mesi esatti. Per questo motivo l'Inter tornerà sul mercato nel mese di gennaio.

Questo il comunicato del club presieduto da Marotta: "Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".

Quante partite salta Dumfries con l'Inter

Dumfries si era infortunato lo scorso 9 novembre in un contrasto con Zaccagni durante la partita Inter-Lazio. Da quel momento non è più tornato in campo. In un primo momento è stata cercato la terapia conservativa, ma non è andata a buon fine. Ora l'intervento che terrà fuori fino a tre mesi il laterale olandese che salterà una ventina di partite.

Dumfries starà fuori a lungo: l'Inter a gennaio torna sul mercato, tre nomi forti per Chivu

Dumfries salterà la Supercoppa Italiana, le ultime partite della fase a gironi della Champions League, da capire poi il posizionamento dell'Inter per capire se ci saranno o meno i playoff, e una dozzina di partite di campionato. 15 partite e 3 gol in questa stagione (11 incontri e 1 rete in campionato).

Gli obiettivi di mercato dell'Inter per la sostituzione di Dumfries

I nerazzurri ricorreranno al mercato per sopperire al suo infortunio, non è al meglio nemmeno Darmian, utilizzato poco e niente finora da Chivu. Gli obiettivi principali sarebbero due e cioè Marco Palestra del Cagliari e l'inglese Norton-Cuffy del Genoa, due profili giovani e di livello, che però non costerebbero poco e a gennaio, tendenzialmente, a bilancio non si spende tanto. Così risuonano i nomi dell'algerino del Verona Rafik Belghali e del croato della Dinamo Zagabria Moris Valincic.

